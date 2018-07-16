Dolandırıldığını sandı, otomobili kaptı

Atatürk Havalimanı’ndaki Duty Free’den arkadaşının aldığı 89 Euro değerindeki parfümün fişi ile çekilişe katılan Cansu Yıldız, yaklaşık 215 bin Euro değerinde otomobil kazandı. Otomobil kazandığını bildirmek için kendisini arayan şirket yetkililerine, ”Beni dolandırıyor musunuz?” tepkisini veren Yıldız, ”Kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben duyduğumda inanamadım. Bana büyük bir sürpriz oldu. Arkadaşım katıldı, ben çekilişe girdim. O da çok şaşırdı ben de çok şaşırdım. Ama çok şanslıyım. Arayınca kötü bir tepki verdim. Beni dolandırıyor musunuz dedim. Ama biliyordum. Bekliyordum. Evraklarımı da saklıyordum. Gazetede yayınlandı. Şirketle görüşünce inandım” dedi.

150 bin bilet başvurusu oldu

Çekilişle ilgili bilgiler veren ATÜ Duty Free, Genel Müdür Yardımcısı Vural Ulus, ”Bu ikinci çekiliş kampanyası. Üçüncüsü de yolda. İlk araç kampanyamıza 100 bin bilet dağıtımı oldu. İkincisinde ise 150 bin oldu. Bizi en sevindiren tarafı müşterilerimizin ilgisinin artması. Üçüncüsü için çok daha fazla bir katılım bekliyoruz. 215 bin Euro değerinde bir araç hediye ediyoruz” dedi.