Dolar 4,50 seviyesini görebilir

Kur, şu sıralarda 4,44 düzeyinde işlem görüyor ancak yapılan değerlendirmelere göre bu seviye 4,50’ye ulaşabilir.

Güne TL karşısında 4,38 seviyesinden başlayan dolar, gün içinde rekor seviyelere ulaştı. InvestAZ Yatırım Menkul Değerler doların TL karşısındaki yükselişini değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede öğle saatlerinde Moody’s raporunda Türkiye’deki makro trendlerin ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu ifade etmesi ve ‘Türkiye’nin bazı çıpaları geçtiğimiz yıl zayıfladı’ açıklamalarının doların yukarı yönlü seyrinde rol oynadığı aktarıldı.

Dolar endeksinin yeniden yükselişe geçmesinin yukarı yönü tetiklediği, yükselişlerin devamı halinde 4.46 üzerinde 4.47- 4.50- 4.52’nin takip edilmesi gereken yeni zirve seviyeleri olacağı belirtildi. Geri çekilmelerde ise 4.42 - 4.38 ve 4.36 seviyelerinin değerlendirilebileceği bildirildi.