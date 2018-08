Dolar bozdurana bayram için tepsi tepsi börek

Kampanya dahilinde dolar bozdurup makbuzuyla gelen her vatandaşa börek ikram edildi.

Türkiye ile Amerika arasında oluşan ABD’li Rahip Andrew Brunson gerginliğiyle yaşanan dövizdeki hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dolar bozdurun” çağrısına destek veren bir börekçi işletmesi, dolar bozduran vatandaşlara börek ikramı kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında Türkiye ve Türk Lirası’na yapılan ekonomik baskıyı protesto etmek için dolar bozdurup Türk Lirası’na çeviren her vatandaşa, makbuz karşılığında bayramlık börek ikram ediliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, bozdurduğu doların makbuzunu börekçiye getirip, börek ikramından faydalanıyor. Vatandaşlar, kampanyadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Kampanya dahilinde, 10 dolar ve 500 dolara kadar Türk Lirası’na çeviren her vatandaş, börekçiden bir porsiyon börek yiyebiliyor. 500 dolar ile 1000 dolara kadar ise vatandaşlara 2 kiloluk bayram tepsisi böreği ikram edilecek. 1000 dolar ve üzeri bozduranlara ise 4 buçuk kiloluk bayram tepsisi böreği ikram edilecek.

“Makbuz karşılığında dolarını bozdurup gelen bütün vatandaşlarımıza böreğimizi ikram ediyoruz”

Dolar bozdurana börek hediyesi kampanyasını başlatan işletmenin Genel Müdürü Yılmaz Hacıoğlu, “Türkiye üzerinde oynanan Amerika’nın bize yapmış olduğu bu Türk Lirası üzerindeki baskısını bir nebze bastırmak adına şu anda yapmış olduğumuz kampanya, bütün vatandaşlarımıza, kamuoyuna duyurmak istiyoruz. 10 dolar ve 500 dolar arasında, makbuz karşılığında dolarını bozdurup gelen bütün vatandaşlarımıza böreğimizi ikram ediyoruz. 500 dolar ile 1000 dolar arasında yine dolarını bozduran vatandaşlarımız buradan 2 kiloluk bayram tepsisi böreğimizi ikram ediyoruz. 1000 dolar ve üzerinde bozduran vatandaşlarımıza da 4 buçuk kiloluk bayram böreğimizi ikram ediyoruz. Bu konuda ekonomiye bizim de bir katkımız olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek bir esnaf olarak dolar karşısındaki Türkiye üzerinde oynanan bu oyuna biz de sesimizi duyurmak istedik. Katılım çok güzel. Bugünden itibaren başladık. Gelen müşterilerimizin memnuniyeti gözlerinden okunuyor. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“Ülkemizin bu zorlu gününde elimizden geleni gerektiği gibi yaptık”

Dolarını bozdurup tepsi böreğini alan Önder Küçük, “Ülkemizin bu zorlu gününde elimizden geleni, her vatan evladının yapması gerektiği gibi yaptık. Allah utandırmasın. Bir daha bu günleri göstermesin. Hayırlısıyla alnımızın akıyla da bu işten çıkacağız. Devlet büyüklerimizin Allah yardımcısı olsun. Zor günümüzdeyiz. Bu kampanyadan dolayı börekçiye de teşekkür ederiz. Elimizden ne geliyorsa her şeyi yapmaya hazırız. Ta ki canımıza kadar. Çünkü bu ülkeler ne bedeller ödedi. Bundan sonra da inşallah elimizden gelen her şeyi, her zaman daha iyisini yapmaya çalışmaya çalışacağız” dedi.