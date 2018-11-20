Dolardaki artış sağlık turizmine ilgiyi artırdı

Dolar kurundaki artışla birlikte yoğun bir talep almaktayız. Özellikle estetik, saç ekimi ve cilt bakımı alanında rezervasyonlar alıyoruz. Geçen seneye göre yurt dışı hasta sayımız yüzde 50 arttı” dedi.

Dolar kurundaki artışla birlikte Türkiye, sağlık turizminde son dönemlerde en çok tercih edilen ülkeler arasına girdi. Saç ekiminden estetiğe, burun ameliyatlarından cilt bakımına kadar yoğun talep alan güzellik merkezleri talebi karşılamak için nitelikli eleman arayışına girdi. Özellikle Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden hastaların Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Songül Güzellik merkezi işletmecisi Songül Güney Erzurumlu, “Maltepe Mehmet Toprak Hastanesi bünyesinde yer alan merkezimiz yüksek teknoloji ve uzman kadro ile dünyanın 20'den fazla ülkesinden hastaları kabul etmekte. Sağlık turizmi için gelen hastalarımıza ulaşım, konaklama gibi hizmetler de sunmaktayız. Dolar kurundaki artışla birlikte yoğun bir talep almaktayız. Özellikle estetik, saç ekimi ve cilt bakımı alanında rezervasyonlar alıyoruz. Geçen seneye göre yurt dışı hasta sayımız yüzde 50 arttı” diye konuştu.

Erzurumlu, “Güzellik merkezlerinde sezon kış aylarında başlamaktadır. Sağlık turizmi kapsamında en yoğun rezervasyonları Almanya, İsviçre, Fransa, Rusya, İran, Mısır gibi ülkelerden alıyoruz. Hastalar genellikle karın germe, saç ekimi, burun estetiği, göğüs ameliyatı, yüz germe, botoks, PRP ve Ultera gibi uygulamaları tercih ediyor. Dolar kurundaki artışla birlikte eskiden 5 bin tl ye bir işlem yaptırırken şu anda 2 işlem birden yaptırabiliyorlar. Türkiye, yurt dışı hastalar için yarı yarıya daha ucuz hale geldi. Yurtdışında anlaşmalı acentelerimiz veya internet sitemiz üzerinden bize ulaşan hastaların konaklama, transfer gibi hizmetlerini sağlıyoruz. Misafirlerimizi hastane bünyesindeki VİP odalarda veya anlaşmalı hastenelerimizde ağırlıyoruz. sağlıyoruz. Ortalama 1 haftalık bir seyahatte tüm klinik çalışmalarını tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Tek seansta 5 yaş genç gösteren teknoloji”

Normal bir güzellik merkezinden farklı olarak hastane ortamında hizmet verdikleri için ileri cerrahi ve klinik müdahaleleri de yaptıklarını ifade eden Erzurumlu, “Sağlık bakanlığının onayladığı tüm cihazları kullanabiliyoruz. Hastanemizin labratuvarını kullanabiliyoruz. Operasyonlara Hastanemizin uzmanları katılıyor. Türkiye'de çok az merkezde yer alan Ultera adı verilen teknoloji sayesinde ses dalgaları aracılığıyla cildin 5 yaş daha genç görünmesini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda Bb glov adı verilen uygulama ile ciltte yer alan siyah leke veya kırışıklıkları adeta makyaj yapar gibi yok ediyoruz. Yara izi kapatma, akne ve cilt lekesi yok etme, sarkma, gıdı sorunu, alın çizgisi, yüz kırışıklıkları, kol sarması gibi sorunlar tek seansta çözülebiliyor. Son dönemlerde erkekler de güzellik merkezlerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Erkek müşteriler eskiden sadece lazer epilasyon için merkezimize gelirdi. Şu anda kırışık giderme, alın çizgisi sildirme ve botoks gibi uygulamalara yoğun rağbet gösteriyorlar” diye konuştu.

“Merdiven altı güzellik merkezleri sağlığı tehdit ediyor”

15 yıldır estetik uygulamalar yaptığına dikkat çeken Erzurumlu, “Maalesef bu sektörde de merdivenaltı uygulamalar çok yaygın. Hiçbir lisans ve tecrübesi olmadan yapılan işlemler insanların hayatını tehtid eder seviyeye ulaştı. Uzman olmayan kuruluşlarda hizmet alıp 3. derece yanıkla ya da yanlış uygulamalar yüzünden mağdur olup bize gelen çok kişi var. Estetik uzmanlık ve tecrübe isteyen bir alan. Bir merkeze giderken mutlaka tüm lisans ve sertifikaları olup olmadığı, işlemi yapan kişinin mesleki okullardan bu işi yapacağını gösteren sertifika ve cihaz kullanım sertifikası olduğu kontrol edilmelidir. Ruhsatsız işletmelerde ve kalifiye olmayan elemanlarla yapılan operasyonlar çok riskli” ifadelerini kullandı.