Dolardaki artışın etkilemediği ürünler listelendi

Online alışveriş sitesi Akakçe, dolar kurundaki artıştan etkilenmeyen ürünleri listeledi. ‘Dolara Direnen Fiyatlar’ başlığı altında tüketici elektroniği, anne ve bebek, oyuncak, kozmetik ve kişisel bakım, yapı market, oto aksesuar ve bahçe kategorilerine ayrılan ürünler arasında, yakın geçmişe oranla fiyatı TL bazında düşüş gösteren binlerce ürün yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, örneğin; 55 inç ithal televizyonlarda Temmuz sonuna göre yüzde 10’a varan oranlarda indirim gören ürünler mevcut. Araştırıldığında halen 80’den fazla ithal ürün içeren kategoride eldeki stoklar, alternatif tedarikçiler gibi nedenlerle fiyatı kurdan etkilenmeyen ürünler de bulunabiliyor. Akakçe’nin anlaşılır ve hızlı platformu sayesinde her kategoride ürünler popülerlik ve fiyattaki düşüşe göre listelenebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, örneğin Temmuz sonuna göre fiyatı TL cinsinden en fazla düşen akıllı telefonlara erişebiliyor.

Dolardaki hızlı yükselişin, tüketicileri alışveriş konusunda daha seçici davranmaya teşvik ettiğini belirten Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, "Ürün fiyatlarındaki belirsizliklerin önüne geçmek için, fiyatların zamana göre değişimini şeffaf ve kolayca bulunabilir şekilde sunuyoruz. " dedi.

“Tüketiciler fiyat araştırması yapsın”

Tüketicinin artık bu tür belirsizlikler karşısında çaresiz olmadığını hatırlatan Karataş, “Akıllı telefonlar sayesinde, böyle zamanlarda kendimizi ekonomik olarak koruma altına alacak bilgiye erişimimiz bulunuyor. Tüketicilere mutlaka fiyat araştırması yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.