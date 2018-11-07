Dolmabahçe Meydanı'nda ekipleri harekete geçiren şahıs tanıdık çıktı

Dolmahahçe Meydanı'nda bulunan mobese direğine çıkan simitçi İbrahim 16'ıncı kez ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından İbrahim A. direkten indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

İstanbul'un daha önce çeşitli noktalarında 15 kez intihara teşebbüs eden İbrahim A.'nın bu seferki adresi Beşiktaş Dolmabahçe oldu. Meydanda bulunan mobese direğine tırmanan İbrahim A. bir kez daha ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın atlama ihtimali üzerine itfaiye ekipleri zemine minder açarak gerekli önlemleri aldı. Bunun yanı sıra müzakereci memurda simitçi İbrahim'i ikna etmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından İbrahim A. itfaiye yardımıyla direkten alınarak zemine indirildi. Yere indiğinde basın mensuplarını karşısında bulan İbrahim A. kısa süreli şok yaşadı. İtfaiye sepetinden atlayarak basın mensuplarına saldırmak isteyen İbrahim A.'ya polis ekipleri engel oldu.

İstanbul'un turist çeken önemli noktalarından biri olan Dolmabahçe Meydanı'nda, intihar teşebbüsünü gören turistler ve vatandaşlar o anları kaydetmek ve yayınlamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Kimi vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapmayı tercih ederken kimileri ise torunlarıyla o anları izledi. Bir dedenin torununa intihar teşebbüsünü izletmesi görenleri hayrete düşürdü.