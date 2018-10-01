Dolmabahçe Tüneli'nde motosiklet işçilerin arasına daldı: 2 yaralı

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde bir motosiklet, bakım çalışması yapan işçilerin arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü ve bakım yapan 1 işçi yaralandı. Tünel içerisinde çalışan işçilerden biri sağlık ekipleri gelene kadar yaralı arkadaşının elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza, Bomonti - Dolmahaçe Tüneli'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Dolmabahçe istikametine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri yol çalışması için duba yerleştirmeye başladı. Çalışma yapacakları noktaya gelen ekipler araçtan indi. Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan 34 BU 0637 plakalı motosiklet sürücüsü hızını alamayarak yol kenarında bulunan dubalara çarparak dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyonete ve o esnada orada bulunan Hatip Doğan isimli işçiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken sürücü ve işçi yaralandı. Yaşanan kazanın ardından işçiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçi ve motosiklet sürücüsünü ilk müdahaleyi yaparak çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

Motosikletin çarptığı yaralı işçi Hatip Doğan'ı ise arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. Doğan'ın elini bir an olsun bırakmayan arkadaşı sağlık ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı. İşçilerden biri yaralı arkadaşlarını yalnız bırakmayarak hastaneye gitti.

Meydana gelen kaza nedeniyle Dolmabahçe Tünel istikametinde trafik tek şeride düştü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.