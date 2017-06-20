Dolmabahçe’nin "Kemal Ağabeyi" hayatını kaybetti

Dolmabahçe çay bahçesini yıllarca işleten Kemal Ateş, yakalandığı amansız hastalığıyla mücadelesine yenik düşerek 63 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Ateş’e Dolmabahçe’deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kemal Ateş’in naaşı yıllarca işletmeciliğini yaptığı Dolmabahçe’ye son kez geldi. Cenaze namazına ailesi, gazeteciler ve çok sayıda seveni katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ateş’in naaşı cenaze aracına konuldu. Daha sonra Ateş’in naaşı Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Merhum Ateş’in kardeşi Turgut Ateş yaptığı konuşmada, “Allah rahmet eylesin. Gazetecilere, basına, polisimize, devletimize, bütün devlet erkanına herkese sahip çıktı. Kemal dergah gibiydi. Acımız büyük. Herkesin acısı büyük. Herkese emeği vardır. Herkes Kemal Ateş’in bir bardak çayını içmiştir. Tostunu yemiştir. En çok da Savaş ağabeyimize Allah rahmet eylesin. Çok severdik. Onun burası bambaşka bir yeriydi. Dostlar sağ olsun” dedi.

Öte yandan, Dolmabahçe çay bahçesini yıllarca işleten Kemal Ateş çok sayıda ünlü isme ev sahipliği yapmıştı. Gazeteciler, Ateş’in işlettiği çay bahçesine gelip haber nöbetlerini burada tutarlardı. Sevenleri de cenazesinde Kemal ağabeylerini unutmadı.