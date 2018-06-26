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26 Haziran 2018 14:15

Dolu uyarısı sonrası İstanbul’da kapalı otoparklar doldu taştı

Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbul’da kapalı otoparklarda yer kalmadı.

Dolu uyarısı sonrası İstanbul’da kapalı otoparklar doldu taştı

26 Haziran 2018 14:15

Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti.


Meteoroloji’den gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullu’lar İspark ve AVM’lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye’de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı’na 350 den fazla araç girişi yapıldı. İspark görevlileri vatandaşlar mağdur olmaması için otoparka fazladan araç almalarının yanı sıra ek bir ücret talep etmediler.


Aracını kapalı otoparka park eden Sedat Yamakoğlu: “Dolu yüzünden aracımı kapalı otoparka getirdim. Ben sabah geldiğim için yer bulabildim” dedi.


AVM otoparkına girmeye çalışan Burak Demir ise: “Doludan kaçmaya çalışıyoruz. Bir saate yakındır buradayım. Buraya Atakent’ten geldim” şeklinde konuştu.




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