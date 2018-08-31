Dondurma festivalinde vatandaşlara 10 ton dondurma dağıtıldı

Sıcak havadan bunalan her yaştan binlerce vatandaş serinlemek için metrelerce kuyruk oluştururken, festival renkli anlara sahne oldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Maraş Usulü Dondurma Festivali’nde 10 ton dondurma vatandaşlara ikram edildi.

Kahramanmaraş’ın meşhur lezzeti dondurma, Uluslararası Maraş Usulü Dondurma Festivali kapsamında İstanbullularla buluşturuldu. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, meşhur lezzeti tadabilmek için dakikalarca sırada bekledi.

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, dondurma standının başına geçerek vatandaşlara dondurma ikram etti. Bir tır dolusu dondurma vatandaşlara dağıtılırken festival renkli görüntülere sahne oldu.

Yazın serinleten lezzeti Maraş dondurmasının festival kapsamında gün boyunca vatandaşlara ikram edileceğini belirten Başkan Hasan Tahsin Usta, “Kahramanmaraş Belediyemiz ile yaptığımız festivalimizde 10 ton dondurma dağıtacağız. Vatandaşlar mutlu, biz de mutluyuz. Dondurma yediklerinde vatandaşlar daha mutlu. Bugün hava çok sıcak ve dondurma havası. Aynı zamanda tatil havasında herkes. Dondurma iyi gidiyor bu sıcak havalarda” dedi.

Maraş dondurmasının lezzetinin malzeme kalitesinden ve ustalıktan ileri geldiğini söyleyen dondurma ustası Cengiz Yılmaz, ”Maraş dondurmasının özelliği keçi sütü ile yapılması ve orijinal salep ile yapılması. Dondurma Ağrı Dağı’ndaki keçilerimizin doğal beslenmesi ile doğal sütü ile yapılıyor. Keçi sütünün saleple birleşmesiyle meydana geliyor. Bunun ustalık tarafı var bir de bu ikisinin birleşmesiyle ortaya güzel bir ürün çıkıyor. Türkiye turundayız. Bu sene 2’ncisi düzenlenen festivalde vatandaşlara bedava dondurma dağıtıyoruz” dedi.

Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi

Çocuklarıyla birlikte festivale geldiğini söyleyen Esra Yıldırım, "Gaziosmanpaşa’da oturuyorum dondurma için geldik buraya. Tadı çok güzel. Beğendik. Dondurma yemeye çocuklarımla geldim” şeklinde konuştu.

Kaan İnce ise "Başkanımızın elinden dondurma almak nasip oldu. Dondurmanın tadı çok güzel. Yazın en güzel olan şey dondurmadır. Maraş dondurmasının tadı daha farklı. Öbürleri fabrikada yapılıyor. Bunu kendileri keçi sütü ile yapıyorlar. Tadı daha güzel oluyor” diye konuştu.