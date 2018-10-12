“Dondurulmuş embriyoların düşük riskine etkisi yok”

Dr. Seval Taşdemir, “Çiftler arasında dondurulmuş embriyo ile meydana gelen gebelikte düşük riskinin daha fazla olduğuna dair yaygın bir kanı bulunuyor ancak bu kanının aksine dondurulmuş embriyoların düşük riskine herhangi bir etkisi yoktur” dedi.

Dr. Seval Taşdemir, bebek sahibi olmak isteyen ancak doğal yollardan gebelik elde edemeyen çiftler için son yıllarda birçok yardımcı üreme tedavilerinin ortaya çıktığını vurguladı.

Bu çeşitliliğin beraberinde bazı soruları da getirdiğini, bunların arasında en çok kafa karıştıran durumlardan bir tanesinin dondurulmuş embriyolar hakkındaki düşünceler olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Taşdemir, çiftler arasında dondurulmuş embriyo ile meydana gelen gebelikte düşük riskinin daha fazla olduğuna dair yaygın bir kanı bulunduğunu, ancak bu kanının aksine dondurulmuş embriyoların düşük riskine herhangi bir etkisinin bulunmadığını, son yıllarda yapılan araştırmalara göre dondurulmuş embriyolar ile daha sağlıklı bir gebelik sürecinin elde edilebildiğini açıkladı.

“Embriyo dondurma süreci”

Embriyo dondurma sürecinin, doğal yollarla gebe kalamayanlar için kullanılan bir yardımcı üreme yöntemi olduğunun altını çizen Op. Dr. Taşdemir, dondurulmuş embriyolar sayesinde anne adaylarına tüp bebek tedavisi uygulanırken sürekli olarak hormon tedavisi ya da yumurta toplanması uygulamasına gerek kalmadığını vurguladı.

Elde edilen sağlıklı embriyoların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş yasalar ile eksi 196 derecede 5 yıl boyunca saklanabildiğini, transfer sürecine gelindiğinde çözülen embriyoların canlılıklarını yüzde 90 oranında koruyabildiğini anlatan Op. Dr. Taşdemir, çözülen embriyolar ile taze embriyolar arasında herhangi bir farkın bulunmadığını ve bu nedenle dondurulmuş embriyonun ekstra bir risk getirmediğini belirtti.

Dondurulmuş embriyoların avantajı

Dondurulmuş embriyoların en büyük avantajının, tüp bebek tedavisinde yaşanan bir başarısızlık durumunda, anne için sürecin baştan başlamamasını sağlaması olduğunu ifade eden Op. Dr. Taşdemir, dondurulmuş embriyoların, tüp bebek tedavisinde çoğul gebelik durumlarının yaşanmamasını da sağladığını sözlerine ekledi.

Op. Dr. Seval Taşdemir, ‘'Dondurulmuş embriyo ile tedavi her seferinde başa dönmediği için aynı zamanda çiftler için daha ekonomik bir yöntemdir. Ayrıca çiftler yaşanacak olan bir başarısızlık durumunda tekrardan tedaviye başlamayacakları için psikolojik olarak bir çöküntü hissetmemektedir. Yumurta toplama işleminden sonra rahim iç dokusunda bozulmalar olabilmektedir. Bu dokunun kendini toparlaması için bir süre beklemek gerekmektedir. Bu süreçte de embriyo dondurma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum embriyonun rahmin içine tutunma şansını da önemli bir ölçüde arttırmaktadır'' şeklinde açıklama yaparak sözlerini noktaladı.