Döner Trofe yeni sahibini bekliyor

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın bu yıl 17'ncisi düzenlenecek. İstanbul Boğazı'nı rengarenk bir manzara boyayacak yarışlar, 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak.

Yelken yarışlarında Türkiye'nin en prestijli yarışlarından biri olan ve bu sene 17'nci kez yelken tutkunlarını İstanbul'da buluşturacak ‘Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta geleneksel kupa devir teslim töreni gerçekleştirildi. 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın şampiyonluk kupası ‘Döner Trofe Kupası' yeni şampiyona verilmek üzere organizasyona teslim edildi. Yaklaşık 10 ülkeden, 80 tekne ve 800'e yakın yelkenlinin mücadele edeceği Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın kupa devir teslim törenine organizasyonu düzenleyen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon ve son iki yılın şampiyon takımı Orient Express VI adına Bülent Atabay katıldı.

Gümüş kupa yeni sahibi bekliyor

Organizasyon ekibine teslim edilen ve tamamen kristal malzemede üretilen gümüş kupa, Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta bu yılki yeni sahibini bekliyor. 2002 yılından bu yana devam eden yarışlara özel olarak Türk tasarımcı Can Yalman'ın dizayn ettiği, 7 kg ağırlığındaki gümüş kupa bu yıl 30 Eylül'de şampiyon takımın ellerinde havaya kalkacak. Genel klasman 1.'sine verilen gümüş kupayı, son iki yıldır yarışlarda birinciliği bırakmayan

Orient Express VI ekibi kazandı.

Boğaz'daki Yelken Şöleni Dolmabahçe'den başlayacak

İki gün boyunca sürecek ve 3 yarıştan oluşan etkinliğin ilk gününde yelkenliler, İstanbul Boğazı'nda mücadele edecek. Boğaz Yarışı'nda tekneler Dolmabahçe'den start alacak, Anadolu Hisarı'nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Bosphorus Cup, 30 Eylül Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

En güzel izleme noktaları

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen yarışların en iyi izleneceği yerler, Beşiktaş sahili-Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Bebek, Kuleli ve Kandilli olacak.