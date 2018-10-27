Dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi.
İstanbul'da dörtlü Suriye Zirvesi başladı. Vahdettin Köşkü'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katılıyor. Zirve öncesinde köşkü gezen liderler aile fotoğrafı çektirdi.