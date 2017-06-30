Dosso Dossi’ye ABD’den “2017’nin En İlham Verici Projesi” ödülü

Yıllar önce büyük bir hayalle işe başladıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Ekip olarak hayali gerçeğe dönüştüreceğimize inandık ve bugünlere geldik. Bu anlamlı ödülü Dosso Dossi’yi dünyanın en iyisi yapan ekibime armağan ediyorum” dedi.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ödül törende yaptığı konuşmada, alanında dünyanın en saygın ödülüne değer görülmekten büyük bir onur duyduğunu söyledi. Ödülün kendilerini çok daha fazla motive edeceğini vurgulayan Eraslan, şöyle devam etti:

“Bu başarıda büyük bir emek var. İlk işe başladığımızda Dosso Dossi bir hayaldi. Ekip olarak bu hayali gerçeğe dönüştüreceğimize inandık. Yıllar içinde büyük bir aileye dönüştüğümüz 30’dan fazla ülkeden müşterilerimizin de katkısıyla bugünlere geldik. Ben büyük hayalimizin gerçeğe dönüşmesinde emeği olan tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı ödülü Dosso Dossi’yi dünyanın en iyisi yapan ekibime armağan ediyorum. O ekibin özverili çabaları ile 8-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Dosso Dossi Fashion Show’u Antalya’nın gelmiş geçmiş en büyük moda organizasyonuna dönüştürdük. Dördü Brezilyalı biri Rus 5 top modeli aynı podyumda buluşturduk. Aldığımız ödüller çıtayı hep daha yukarılara koymamız için bizi adeta kamçılıyor”.

THE BIZZ, dünya ölçeğinde en önemli ticaret ödülü olarak kabul ediliyor. İşletmelerde iş mükemmelliğini teşvik etmeyi hedefleyen ödül için adaylar titiz bir eleme sürecinin ardından belirleniyor.

Uluslararası medyanın ekonomi editörleri ve endüstri analistleri tarafından referans kabul edilen ödüller, ülkelerindeki en seçkin şirketlere ve işadamlarına veriliyor.