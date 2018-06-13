“Dost Eller Mağazası” yardım bekliyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Gürpınar Mahallesi’nde uzun süredir faaliyetlerini sürdüren “Dost Eller Mağazası” yardıma muhtaç vatandaşlar için hizmet vermeye devam ediyor. Mağaza, giysi ihtiyacından züccaciyeye, ev tekstili ürünlerinden kitaba kadar birçok alanda ihtiyaç sahibi kişileri yardımseverlerle buluşturuyor.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala giysi ihtiyacı olan kişilerin Dost Eller Mağazası’na olan talebinin daha fazla arttığını belirten Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, “Vatandaşlarımızın bahar temizliği yaptığı bugünlerde gardıroplarını da düzenlerken kullanılabilir durumdaki giysilerini mağazamıza bağışta bulunmalarını talep ediyoruz” dedi.

“Mahallelerimize de giysi kutuları yerleştirdik”

Son bir yılda Dost Eller Mağazası tarafından 5 bin aileye giyim, ev tekstili ve züccaciye yardımı yapıldığını vurgulayan Akbaba, “Yardım yapan kişilerden gelen eşyalar ayrıştırılıyor, yıkanıp ütüleniyor ve mağazada askıya konuluyor. İhtiyacı olanlar mağazamıza gelerek alışveriş sepetine istediğini koyuyor. Bunun dışında bir firma ile protokol yaparak mahallelerimize de giysi kutuları yerleştirdik. Bu kutulara konan giyim eşyaları da her hafta düzenli olarak mağazamıza ulaşıyor” şeklinde konuştu.