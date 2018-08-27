Dostluk maçında Karaköprü Belediyespor, Tarsus’u yendi

Yeni sezon hazırlıklarını Mersin’de sürdüren TFF 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor burada, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu ile hazırlık maçı yaptı. Hazırlık maçını Batuhan Er ve Yeldar Yamaç’ın golleriyle 2-0 kazanarak yeni sezon için umut verdi.

Tarsus Burhanettin Kocamaz Stadında oynanan maça ideale yakın bir kadroyla çıkan Karbel Karaköprü Belediyespor etkili bir performans sahaya yansıtırken, ilk yarıda yeni transfer Batuhan Er ve Yeldar Yamaç’ın attığı gollerle devreye 2-0 önde girdi. İkinci yarıda her iki takım da gol pozisyonlarına girmesine rağmen, üretilen ataklardan gol sesi çıkmadı ve Karbel Karaköprü Belediyespor sahadan ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazandı.

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı, sezon öncesi son hazırlık maçlarını oynadıklarını belirterek, “Güzel bir maç oldu, her iki takımı da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta 2018-2019 sezonunun ilk haftasında ligde oynayacağımız Batman Petrolspor maçında galip ayrılarak iyi bir başlangıç yaparız. Tarsus İdmanyurdu takımına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum, 2. Ligde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grupta sezonun ilk maçında 2 Eylül Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor ile karşı karşıya gelecek.