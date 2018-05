Döviz artışı Türk turizmini etkilemedi

Dövizin son günlerde değerinin yükselmesiyle birçok sektör bundan etkilense de bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm sektörü için ilk bakışta bu değer kaybı olumlu olarak algılanıyor. Turizmciler, bunun sebebinin hem sektörde gelirin kur artışıyla doğru oranda yükselmesi hem de genel olarak Türkiye’ye gelen turist sayısı incelendiğinde yüzde 60’ının euro, yüzde 40’ının da dolar kullananlar olması olarak belirtiyor. Aynı zamanda turizmciler artı olarak maliyetlerin de Türk Lirası cinsinden olduğu göz önüne alındığında, TL’nin değer kaybı turizm sektörünü etkilemiyor gibi bir algı söz konusu olduğunu belirtiyor.

Bu bağlamda bakıldığında bilançolara baktığınızda her şeyin tozpembe olarak gözüktüğünü ifade eden Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Tunç Batum, döviz kurlarındaki artış enflasyonu körüklediğini ve faizin arttığını belirterek şöyle konuştu: ‘’Turizm yatırımcısının borcu veya borçlanması daha maliyetli hale geliyor. Reel faizlerin ve enflasyonun oranında her yıl işiniz büyümeli ki bu negatif etkiyi sıfırlayabilesiniz. Bunu da kur artışından ummak yatırımcıyı çok yanlış bir sarmalın içine sürükler. Diğer bir konu da ucuz ülke algınızın kuvvetlenmesi. Her krizde veya paranın değer kaybında kişi başı elde ettiğimiz döviz girdisi düşüyor. Turizm iyiye gidiyor evet ancak bu faiz - kur sarmalından mutlaka çıkılmalı.’’