Dövizdeki artışa rağmen yatırımlar hız kesmiyor

Bu kapsamda Silivri'de bin 200 dairelik projenin temeli atıldı.

Dövizde son günlerde yaşanan artışa rağmen iş dünyası yatırımlarına devam ediyor. Silivri'de bu yatırımlar çerçevesinde Kılıç İnşaat tarafından bin 200 dairelik Silivri Meydan Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kılıç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kılıç, "Krize değil üretime ihtiyacımız var. Kriz bahane. Görüyorsunuz üretiyoruz şu an bir sıkıntı doğacağını düşünmüyoruz. Üretim yapmamız lazım. Aldığımız sattığımız TL ile döviz ile alakamız olmadığı için üretmeye devam ediyoruz. Bu ülkeye güvenimiz tam, bir sıkıntı doğacağını da zannetmiyoruz. Silivri projemiz bin 200 daireden oluşuyor projemizin temelini atmış bulunuyoruz" dedi.

Yatırımla ilgili konuşan Abdurrahman Ada ise, "Krizi bahane edip çekilen değil vatanını seven müteşebbislere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.