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25 Haziran 2018 13:18

Dövizdeki düşüş altına da yansıdı

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında gevşeyen döviz kurları altına da yansıdı.

Dövizdeki düşüş altına da yansıdı

25 Haziran 2018 13:18

Cuma günü 192 liradan kapanan gram altın bugün 188 lira seviyesini gördü.



Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında dövizdeki düşüş altı fiyatlarına da yansıdı. Cuma günü kapanışta 192 lira olan altının gram satış fiyatı bugün 188 lirayı gördü. Altın gram satış fiyatlarında yüzde 0.19’luk düşüş gözleniyor.



An itibariyle altın fiyatları


İstanbul Kapalıçarşı’da 189.50 lira liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 189.70 liradan, bin 249 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 269 liradan, 173 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 177 liradan, bin 220 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 244 liradan, 612 liradan alınan Yarım Ziynet 622 liradan ve 306 liradan alınan Çeyrek Ziynet 311 liradan satılıyor.




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