Dovn sendromlu çocuğun bayramlık sevinci duygulandırdı

Bayramlıklarını kendilerini seçen çocuklar büyük sevinç yaşarken, Down sendromlu küçük kızın bayramlık sevinci duygulandırdı.

Kağıthane Belediyesi, ilçede yaşayan yetim çocuklara bayramlık ayakkabı ve giyim yardımı yaptı. 100 yetim çocuk, anneleriyle birlikte gittikleri çocuk mağazasında kendilerine istedikleri bayramlıkları seçti. Bazı çocuklar, verilen yardım çekleriyle oyuncak alırken bazılar da ayakkabı ve kıyafet almayı tercih etti.

Çocuklarla birlikte mağazaya gelen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, miniklerle birlikte bayramlık seçti. Mağazada kendine bayramlık seçen Down sendromlu küçük kızın sevinci ise duygulandırdı.

Çocuklarına bayramlık almanın mutluluğunu yaşayan aileler, duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kılıç’a teşekkür ettiler.