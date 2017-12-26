Dr. Aydın, “Sanayi ve ekonominin önünü açacak olan eğitimdir”

0 Sanayi Devrimi Dijital Dünya" temasıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin sanayi 4 devrimine ayak uydurması için öncelikli konunun eğitim olduğuna vurgu yapan Dr. Mustafa Aydın yapmış olduğu açılış konuşmasında “Hem sanayinin hem de ekonominin önünü açacak olan eğitim ve öğretimdir” dedi.

Büyümekte olan Türkiye ekonomisini ve bugün nerede olunduğunu irdelemek amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’ye yatırım yapan ülkelerin büyükelçileri ve yabancı şirketler, iş adamları ve kadınları, yenilikçi şirketlerin üst düzey yöneticileri, genç girişimciler ve şirket patronları ve CEO’larının katılımcı ve konuşmacı olduğu zirvede büyüyen dijitalin farklı sektörlere yansımaları, iş ve sosyal hayatımızdaki rolü; Bankacılık ve Finans, İletişim ve Dijital Teknoloji, İnşaat, Gıda, Enerji ve Turizm & Otelcilik gibi konular ele alındı. “4.0 Sanayi Devrimi Dijital Dünya” temasıyla bir araya gelen katılımcılar arasında ayrıca Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı da vardı.

Açılış konuşmasında Türkiye’nin ekonomi ve sanayi alanında ilerlemesinin iyi bir eğitim ve öğretimle birlikte olacağını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Ben sanayi ve Endüstri 4.0 devrimini, artık zamanın ötesine bir şeyler koyabilen gelişmeler şeklinde değerlendiriyorum. Biz zamanın önümüze koyduklarının çok gerisindeyiz. Ne zamanki biz zamanın önüne bir şey koyabilirsek Endüstri 4.0 ile beraberiz hatta önünde olabiliriz” dedi.

Dünyadaki nüfus artışı, doğal kaynakların azalması, buna karşın insanoğlunun daha fazla paya sahip olma arzusu, daha müreffeh yaşama arzusu, daha kaliteli yaşama isteğinin dünyayı değişime zorladığını belirten Dr. Mustafa Aydın, “Buna sahip olmak için, kafa nakli, uzay çağında atılım, vergi vermeyen çevreyi kirletmeyen, ölmeyen, genç nüfusa ihtiyaç duymayan akıllı robotlar üretiyor. Savunma sanayiini geliştiriyor. Savunma sanayiniz yoksa insansız hava aracınız yoksa istediklerinizi elde edemezsiniz” dedi.

“Taklit ediyorsak gerideyiz demektir”

Türkiye’nin sanayi 4 devriminde hangi konumda olduğu konusuna da değinen Aydın, “Dünyanın çok gerisinde demesek bile yine de gerisindeyiz. Biz hala Tesla’yı takip ediyorsak, kafa nakli nasıl yapılıyor diye soruyorsak ya da diğer kurumlarda yapılan şeyleri taklit etmeye çalışıyorsak gerideyiz demektir. Yani onlar önde gidiyor biz arkadan gidiyoruzdur. Bir şeyler yaptığımız zaman başka kurum, devlet ya da ülke, ‘Ya Türkler böyle bir şey yapmış’ diyorsa biz ilerideyiz demektir. Fakat biz eğitim kurumlarımızı ve kuruluşlarımızı, Endüstri 4.0 devrimine göre uyarlarsak ancak ortaya bir şeyler koyabiliriz” şeklinde konuştu.

“Dördüncü nesil üniversiteleri hayata geçirmeliyiz”

“Hangi alanda olursa olsun öncelikle siz eğitim kurumlarınızı yeniliklere göre kurgulayamıyorsanız yeniliği ekonomide, imalat sektöründe, sağlıkta ve lojistik alanda da bekleyemezsiniz. Çağın öngördüğü insan kaynağını yetiştiremeyen toplumlar çağın gerisinde kalır” diyen Dr. Aydın, dünya ile rekabet etmenin yegane yolunun eğitimden geçtiğine işaret etti: “Zamanın önüne bir şeyler koyan, AR-GE yapan, patent alan, teknoloji transfer eden, uluslararası yayın ortaya koyan eğitim kurumları, üniversiteler oluşturmak gerekiyor. Üniversitelerimizi, kaliteyi ön plana alan, performansı yüksek, dünya ile rekabet edebilen, bilgiyi ürüne dönüştüren, o ürüne ekonomik değer katabilen dördüncü nesil üniversiteleri hayata geçirmemiz lazım. Ancak bu şekilde zamana hitap eden, geleceğin nitelikli insan kaynağı oluşturulabilir. Aksi halde Sanayi 4.0’a ulaşmamız mümkün değil. Üniversitelerimizi Endüstri 4.0’a değil, dördüncü nesillere göre yeniden kurgulamak durumundayız. Üniversiteler olarak zamanın ve çağın önünde olmamız ve fark oluşturcak nesiller yetiştirmemiz gerekiyor.”

“Yeni nesli tasarrufa yönlendirmeliyiz”

“Yetiştirdiğimiz genç nesli tasarrufa yönlendirmemiz lazım” diyen Aydın, “İsraflı bir toplumun teknolojiyi yakalaması, geleceği yakalaması mümkün değil. Tasarruflu bir toplum, çalışmayı öğrenen, çalışmayı bilen, çalışmayı durmaksızın gerçekleştiren bir nesil yetiştirebilirsek; Endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.

“4.5G ile bir hayli yol kat ettik”

Zirveye panelist olarak katılan İAÜ Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar da yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye’nin sanayi 4 devrimi için altyapısının oluşturulmaya başlandığını dile getirerek, “Bir takım teknolojilerde ve üretim süreçlerinde Türkiye endüstri ve sanayi 4’ün gerektirdiği alt yapıyı oluşturmaya başladı. Bunlardan en önemlisi hızlı internet bağlantısının kurulması. Bu konuda biz 4.5G’yi uygulayarak zaten bir hayli mesafe kat etmiş durumdayız. Tabi bunların yanı sıra ciddi yapısal sorunlar da var. Bunların da önünün açılabilmesi için eğitim faktörünü konuşmamız lazım. Matematik ve teknik eğitimin ötesinde, eğitimin üreticiliğini destekleyecek şekilde diğer alanlarda interdisipliner şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda yapılması gereken çok şeyin olması gerektiğine inanıyorum. Bizler eğitimde mutlaka dünyanın neler yaptığını takip etmeliyiz. Kendi kültürel ve tarihi gerçeklerimizle uyumlu olarak bu üreticiliği destekleyecek şekilde bir eğitim organizasyonuna gitmemiz gerekiyor. Yani eğitim, uygulama ve altyapı çalışmaları bu konuda en önemli aşamalar olarak gözüküyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni

Zirvenin sonunda ise Türkiye’nin alanındaki en başarılı markalarının ödüllendirildiği İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ile ödüller sahiplerini buldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verildi.