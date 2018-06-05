Dr. Demirel: “Büyük göğüsler sağlığı da olumsuz etkiliyor”

Dr.Hakan Demirel, büyük göğüslerin sağlığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Clinicpark Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Demirel, “Vücudun yapısına göre büyük memeler günlük hayatta insanı zora sokan sonuçlar doğurabilir. Hacimce büyük memeler boyun ve sırt bölgesinde ağrılara neden olabilmektedir. Meme çevresinde pişik, fazla terleme ve kokulara yol açabilir. Sutyen askıları büyük rahatsızlık verir ve omuzlarda çukur benzeri iz bırakır. Büyük memeler sarkmalara daha elverişlidir. Spor aktiviteleri zorlaşır. Günlük hayatta konforu kötü etkileyen, kıyafet seçerken özgür olamama sorunu oluşturan bu sorun meme küçültme ameliyatıyla çözüme kavuşturulur. Kısa sürede sonuç alınan bu işlem kişinin sosyal yaşantısında daha rahat ve öz güvenli olmasına da yardımcı olur” dedi.

Göğüs küçültme işleminin, kişinin sosyal hayatını kötü etkileyecek düzeyde büyük memelere sahip olunması durumunda fazlalık oluşturan meme dokusunun alınması işlemi olduğunu ifade eden Dr. Demirel, “Hastanın yaşı, gelecekte olabilecek emzirme durumu gibi etkenler işlemin seyrini belirleyen temel faktörlerdir. Meme küçültme ameliyatı, memenin boyutu kişinin yaşamını kötü etkilediği durumlarda tercih edilir. Küçültme işlemiyle çözülebilecek sorunlar şöyledir; Memenin boyutu ve hacmi boyun ve sırt ağrılarına yol açar. İlerleyen dönemlerde boyun fıtığına yol açabilir. Sarkma durumuyla birleştiğinde pişik ve terleme gibi sorunlar oluşur. İşlem sonrasında bu sorunlar ortadan kalkar” diye konuştu.

Göğüsler arasında hacim ve boyut farklılıklarının görülebildiğini kaydeden Dr. Demirel, “Küçültme işlemi sonrasında daha simetrik bir görünüm elde edilir. Meme küçültme işlemlerinde soru işareti oluşturan bir konu da emzirme fonksiyonudur. Uygun hastalarda ameliyat sonrasında kişi gebelik planlasa dahi, meme küçültme operasyonu yapılabilmektedir. İşlem sırasında genel anestezi uygulanır. Genel anestezi sırasında sorun çıkarabilecek hastalıklara sahip olanlar için işlem riskli olabilir. Yara iyileşmesini kötü etkileyen şeker hastalığı, sigara kullanımı gibi durumlarda ameliyat sürecini etkileyebilecek faktörler arasındadır, en sağlıklı bilgiyi cerrahınıza muayene olduktan edinebilirsiniz. Bunlar küçültmenin nasıl yapılacağını etkiler. Fakat az da olsa bir risk vardır. Bu yüzden uygun hastalarda işlem gebelik ve emzirme dönemi sonrasına ertelenebilir” açıklamalarında bulundu.