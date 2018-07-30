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30 Temmuz 2018 14:54

Dr. Ekici: “Gelin-damat için estetik, çeyiz kadar önemli’’

Medikal Estetik Doktoru Biran Ekici, ’’Gelin ve damat nikah tarihine aylar, haftalar, hatta günler kala bizlere gelerek birbirinden farklı estetik uygulamaları talep ederek düğüne hazırlanıyorlar.

Dr. Ekici: “Gelin-damat için estetik, çeyiz kadar önemli’’

30 Temmuz 2018 14:54

Gelin damat için estetik çeyiz kadar önemli’’ dedi.



Medikal Estetik Doktoru Biran Ekici, gelin ve damat adaylarının farklı estetik uygulamaları talep ederek düğüne hazırlandıklarını söyledi. Ekici, ’’Gelin ve damat nikah tarihine aylar, haftalar, hatta günler kala bizlere gelerek birbirinden farklı estetik uygulamaları talep ederek düğüne hazırlanıyorlar. Gelin damat için estetik çeyiz kadar önemli’’ dedi.



“Çiftler görünümlerinin daha bakımlı ve canlı durması için estetik yaptırıyorlar”


Dr. Biran Ekici, evlilik hazırlığı yapan gelin ve damat adaylarına yaptıkları uygulamalardan bahsederek, ’’Evlilik hazırlığı yapan ve yoğun tempo stres altında kalan çiftler görünümlerinin daha bakımlı ve canlı durması için estetik yaptırıyorlar. Talepler arasında özellikle yüz bölgesinde, göz çevresinde bir matlık, kırışıklıklardan kaynaklı estetik talepleri alıyoruz. Ayrıca evlenecek çiftler için en büyük sorun strese bağlı el terlemeleri. Biz buna da çözüm bularak mutluluğa atılacak adımlarda stresin oluşturduğu unsurları ortadan kaldırıyoruz’’ ifadelerini kullandı.



Evlenecek çiftlerde başa bela olan bir başka konunun ise kilo problemi olduğuna değinen Dr. Ekici, ’’Kimi çiftlerde bölgesel kilo problemleri nedeniyle gelinlik ve damatlığın giyilmesinde büyük sorunlar çıkıyor. Biz bu çiftlere düğünlerine kadar sabırlı ve sakin olmalarını söyleyerek çözüm önerileri sunuyoruz. Gelin damat adaylarını düğüne hazır bir şekilde getiriyoruz’’ açıklamasında bulundu.




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