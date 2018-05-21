Dr. Ender Saraç: “Bilinçli tutulan oruç kanserli hücreleri temizliyor”

Ender Saraç, orucun kanser tedavisinde bilimsel olarak kullanıldığını belirterek “Japonya ve Amerika’da iki tıbbi araştırma yayınlandı. Yaklaşık 16 saat aç kalan bir bedende vücut kanserli hücreleri temizliyor. Yani bilinçli tutulan oruç kanserli ve hasarlı hücreleri temizliyor” dedi. Saraç, iftar ve sahurda tüketilecek gıdalarla ilgili de tüyolar verdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Etkinliği programına konuk oldu. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı, Dr. Saraç’ı dinlemek isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

Programa gösterilen ilgiden memnun kalan Saraç, “Bağcılar’ı çok seviyorum. Her gelişimde sizi burada görmek beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum” diyerek başladığı konuşmasında orucun bedene etkileri, Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiği konularında bilgi verdi.

Orucun kanserli hücreleri temizlediğini söyleyen Saraç, “Japonya ve Amerika’da iki tane tıbbi araştırma yayınlandı. Bu tıbbi araştırma diyor ki ‘Yaklaşık 16 saat aç kalan bir beden de vücut kanserli hücreleri temizliyor. Bizim tuttuğumuz oruç da bu kadar.16 saat aç kalırsak bağırsaklardaki beyaz kan kanserli hücreleri yiyor ve öldürüyor. Aynı zamanda hasarlı ve hasta hücreleri de temizliyor onları da parçalıyor. Yani oruç şu an kanser tedavisinde bilimsel olarak kullanılıyor. Yani bilinçli tutulan oruçta vücut, kanserli ve hasarlı hücreleri temizliyor” dedi.

“Tok karınla tatlı yemek yavaş bir intihardır”

Saraç, iftar ve sahurda tüketilmesi gereken gıdalar hakkında tüyolar verirken kesinlikle yapılmaması gerekenlerle ilgili de sert uyarılarda bulundu. İftarda hurmanın önemine dikkat çeken Saraç, “Bir iri veya 3 küçük hurmayla orucunuzu açın. Çünkü hurmanın içinde çok kıymetli doğal şeker ve mineraller var. Aç olan bir fizyolojinin en acil ihtiyacı olan temel gıdayı hurma sağlıyor. Bitikler aleminde hayvanlar alemine en yakın olan gıdadır. Dolayısıyla çok besleyici. İçinde magnezyum var bağırsakları çalıştırıyor kaslara iyi geliyor; kalsiyum var kemikleri güçlendiriyor” dedi.

İftar sofrasında tatlı yemeyi intihar etmeye benzeten Saraç, şunları söyledi; “Bir gün protein bir gün de karbonhidrat ağırlıklı şeyler yiyin. Beyaz ekmeği mümkünse yemeyin çocuklarınıza da yedirmeyin. Beyaz ekmek vücutta hasar yapıyor. Mikropsuz iltihap yapıyor dikkat din. Beyaz unu hayatınızdan çıkarın. En büyük hatamız iftar sofrasında hemen gelen tatlıları yemek. Tok karınla tatlı yemek yavaş bir intihardır. Çünkü kan şekeri yemekle yükselirken onu düşürmekle görevli pankreasta aşırı miktarda insülin salgılıyor. Ne kadar çok insülin salgılatırsan o kadar çok yaşlanıyorsun ve hormonları bozuyorsun. Göbekte ve belde yağlanma oluyor. Kanser ve birçok hastalığın ön işaretlerinden biri göbek ve belde yağlanma. Tatlıyı iftardan 2 saat sonra yiyin”