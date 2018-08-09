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09 Ağustos 2018 10:58

Dr. Gül: "Vitamin eksikliği nörolojik hastalıklara davetiye çıkartabiliyor"

Uzman Dr.

Dr. Gül:

09 Ağustos 2018 10:58

Yunus Gül, B12 vitamini eksikliğinin hayati önem taşıdığını, sadece yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp, başta nörolojik, anemi, demans gibi birçok hastalığa neden olduğunu belirterek, ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.



Son yıllarda B12 vitamini eksikliğinin yaygın bir şekilde görülmeye başlandığını belirten Özel İbni Sina Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Yunus Gül, metabolizma için en önemli şeyin vitamin olduğunu, B12 vitaminin hayati önem taşıdığını, vitamin eksikliğinin sınırların altında olmasının ise oldukça tehlikeli olduğunu anlattı.



"Geç kalındığı takdirde ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilmektedir"


Dr. Gül, vitamin eksikliği şikayetlerini sıralayarak şu ifadeleri kullandı: "B12 vitamini eksikliği kişide dikkat eksikliği, iştahsızlık, baş dönmesi, yorgunluk, terleme, el ve ayak parmaklarında uyuşma karıncalanma, çarpıntı, hızlı nefes alıp verme gibi şikayetleri olan kişilerin hiç zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Geç kalındığı takdirde ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilmektedir. Yaptıracakları basit bir tahlile ciddi hastalıkların önüne geçmiş olacaklardır. Vitamin eksikliği nörolojik hastalıklara davetiye çıkartabiliyor. Aynı zamanda ateroskleroz, kanser ve osteoporoz gibi kronik hastalıklar ile ilişkilendirmiştir".



B12 vitamin eksikliğinin nedenleri


Sert diyet yapanlarda B12 vitamin eksikliğinin görülme sıklığının oldukça yüksek olduğunu belirten Gül, "Doğru beslenme çok önemli. Et, süt ve süt ürünlerinin yanı sıra, somon, ahtapot, istiridye gibi deniz ürünleri; baklagiller, ıspanak tüketilmeli. B12 vitaminini düşüren en büyük etkenler beslenme bozuklukları, yaşlılar; kısıtlayıcı diyetler yani vegan beslenenler, kötü emilim, çölyak hastalığı, crohn hastalığı, kısa bağırsak, gastrik bypass, alkol bağımlıları, diyaliz hastaları gibi durumlardır" dedi.




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