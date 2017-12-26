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26 Aralık 2017 10:59

Dr. Hacer Şen: “Medyatik diyetlerden uzak durun”

Küçükçekmece’de düzenlenen seminerde obezite ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dr.

Dr. Hacer Şen: “Medyatik diyetlerden uzak durun”

26 Aralık 2017 10:59

Hacer Şen, medyatik diyetlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.


Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve yeni hizmete açılan İstasyon Mahallesi Semt Konağı’nda ebeveynlere yönelik ‘Obezite’ konulu seminer düzenlendi.


Çok amaçlı bir tesis olarak hizmet veren İstasyon Mahallesi Semt Konağı’na konuk olan İç Hastalıkları Doktoru Hacer Şen, katılımcılara obezite ile ilgili önemli bilgiler verdi.



“Önceden güzelliğin simgesiydi”


Obezitenin önceden güzelliğin, zenginliğin ve bereketin simgesi olduğuna dikkat çeken Dr. Hacer Şen, “ Yıllar geçtikten sonra fazla kilonun pek çok hastalığa sebep olduğu kanıtlandı. Ardından tedavileri başladı. Obezite vücutta aşırı yağ birikimidir. Türk toplumunda kadınların yüzde 30’unda kilo problemi var. Fast food, hızlı yenen sağlıksız besinler, karbonhidratlar, bitkisel liflerden fakir aşırı yağlı beslenme şekli obeziteye yol açıyor” diye konuştu.



Pek çok hastalığa kapı aralıyor


Teknolojinin de obeziteyi etkilediğini belirten Şen, “Gelişen teknoloji bizi her geçen gün hareketsizliğe sevk ediyor. TV, bilgisayar, ev sineması karşısında kalakalıyoruz. Ayrıca yaş ilerledikçe, eğitim düzeyi düştükçe obezite ile daha sık karşılaşıyoruz. Yine kadınlarda ve evli insanlarda sık rastlıyoruz. Obezite; şeker, kalp hastalıkları ve hormonal değişiklikler gibi birçok hastalığa yol açıyor” dedi.



“Medyatik diyetlerden uzak durun”


Dr. Hacer Şen obezitenin tedavi yöntemlerine de dikkat çekerek ebeveynlere medyatik diyetlerden uzak durulması konusunda uyardı. Şen, “Diyet, kişiye özel, yapıya özel, kalori hesabı ile yapılır. Her duyduğumuz diyeti uygulamaktan kaçınmalıyız” dedi.




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