Dr. Hakan Demirel: “Sarkan deriden kurtulmak mümkün”

Dr.Hakan Demirel, Doğum yapan kadınlar ya da aşırı kilolu insanlar, uygun bir diyet programıyla birlikte fazla kilolarından kurtulsa da pek çoğu sarkan karın derisiyle ve çatlaklarla baş başa kaldığını ancak bu sorunun çözümsüz olmadığını söyledi.

Clinicpark Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr.Hakan Demirel, yıllar içerisinde aşırı kilo alıp verme, gebelik gibi durumların karın bölgesinde şekil bozukluklarına, cildin gerginliğini kaybetmesine ve zamanla sarkmasına neden olduğunu dile getiren Dr.Hakan Demirel, “Karın kaslarının arasındaki dokuların yıpranmasıyla karın öne doğru sarkık hale gelir ve ciltte çatlaklar oluşur. Karın cildinin yıllara yenik düşmesinin getirdiği bu görüntüyü onarmak mümkündür. Karın germe operasyonuyla kişinin ihtiyacı doğrultusunda, daha gergin cilde ve dinç bir görünüme kavuşması sağlanır. Her ne kadar egzersiz, masaj gibi teknikler kullanılarak sarkmalar kısmi olarak kontrol altına alınabilse de yeterli olmayacaktır. Karın cildi sarkmalarında, karın germe operasyonu kesin ve net sonuçlara ulaşmada en kestirme ve kalıcı yöntemdir ve sonuçları oldukça başarılıdır” diye konuştu.

Dr.Hakan Demirel, karın germe operasyonunun gevşemiş ve sarkan deriyi çıkarma, karın duvarını onarma esasına dayanan bir operasyon olduğunu anlatarak, “Abdominoplasti adıyla da anılır. Operasyon planlaması; karın bölgesindeki yağlanma, sarkık bölgenin oranı ve kasların durumuna göre plastik cerrahınız tarafından muayene sırasında belirlenecek ve sizin için en elverişli operasyon teknikleri kombinasyonu uygulanacaktır” diye konuştu.

Dr.Hakan Demirel sözlerine şöyle devam etti; “Karın germe operasyonu, gebelik sonrasında veya aşırı kilo alıp vermeyle görülebilen sarkma, çatlak oluşumu gibi karın estetiğinin bozulduğu durumlarda uygulanan operasyondur. Genellikle ilerleyen yaşlarda tercih edilir, 18 yaşından küçüklere önerilmez. Kadınlar kadar erkekler tarafından da talep edilebilir.

Gebelikte ve hızlı kilo alıp verme sonrasında karın bölgesi deforme olur. Karın duvarını düz tutan kasların aralarındaki dokular açılır, ciltte sarkma ve çatlaklar ortaya çıkabilir. Bu durumlar karın germe operasyonu ile onarılabilir.

Karın bölgesinde cilt sarkmasının yanı sıra halen yağlanmaya mevcutsa, karın germe operasyonuyla eş zamanlı olarak, aynı seansta uygulanacak liposuction ile tam ve efektif sonuçlar elde edilebilir. Göbek deliğinin konumu yada şekli kişiyi rahatsız ediyorsa operasyon esnasında göbek deliği yeri ve şekli de değiştirilebilir.

Karın germe operasyonu için herkes uygun olmayabilir. Sigara kullanımı yaraların iyileşmesini zorlaştırır ve anestezi sırasında problem teşkil edebilir. Bu nedenlerle cerrahi işleme başvuracak kişinin sigarayı bir süre önce bırakmış olması ve doktorunun öneri ve tavsiyelerine uyması önemlidir.

Karın germe işleminden kısa süre önce büyük oranda kilo alıp verme durumu yaşandıysa önerilmez. Karın germe işlemine başvurmadan önce kilo vermeye ve karındaki kas dokusunu güçlendirmeye çalışmak gerekir. Spor ve kilo verme problemi çözmediyse cerrahi işlem düşünülür. Vücut için uygun bir kiloda olmak da işlem için önemlidir.”

Karın germe operasyonunun ortalama üç saat sürdüğünü dile getiren Dr.Hakan Demirel, “Karnı düz tutan cilt ve kaslarda gevşeme, sarkma mevcutsa fazla cilt çıkarılır, karın duvarı toparlanarak dikilir. Kasların gerginleştirilmesi operasyonuna plikasyon denir. Eğer karın bölgesindeki yağların alınması da gerekiyorsa operasyona liposuction da eklenebilir. Liposuction uygulanacak bölgenin genişliği hastanın ihtiyaçlarına göre planlanır. Operasyon kesisinin karnın alt kısmında iç çamaşırıyla gizlenebilecek bölgede olmasına doktorunuz tarafından özen gösterilir. Ameliyat bitiminde bölgeye dren yerleştirilebilir. Operasyon sonrasında bir süre korse kullanmak gerekir. Bu, güçsüz kasların ve cildin korunması için önemlidir. Karın germe işleminde hastaya ve sarkmanın durumuna bağlı olarak anestezi türü değişiklik gösterir. En sık genel anestezi uygulanır. Genel anestezi uygulanan hastalar operasyon sonrasında en az bir gece hastanede kalmalıdır.

Karın germe operasyonu kalıcılığı en çok hastanın ameliyat sonrasında tekrar kilo alıp almamasına ve gebelik yaşamasına göre değişmektedir. Gebelik, aşırı kilo alma gibi durumlar işlem gören bölgeyi tekrar deforme edebilir. Karın germe operasyonundan sonra sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya dikkat edilmesi gerekir.

Karın germe ameliyatından bir gün sonra hasta yürüyebilir ancak birkaç gün süreyle öne doğru eğilerek yürümesi önerilir. Bu süreçte yük kaldırmaktan kaçınmak gerekir. Operasyonun ertesi günü yerleştirilen drenler alınır. Drenler alınana kadar duş almamak, bölgeyi ıslatmamak gerekir. Hastanın iyileşme sürecinde üç-altı hafta korse giymesi gerekir. Korse güç kaybeden kas ve cildin iyileşmesi için gerekir. Hasta doktora danışarak bir ay sonra hafif egzersizlere başlayabilir. Operasyon sonrası hasta çalışma hayatına bir hafta sonra dönebilir. Ameliyat sonrası sağlıklı beslenmek iyileşmeyi hızlandırır.” şeklinde konuştu.