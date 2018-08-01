Dr. Mustafa Aydın: “Üniversiteyi görmeden tercih yapmayın”

Mustafa Aydın, “Gençler tercihlerini üniversiteleri görmeden yapmamalı ve öğrenci odaklı üniversiteleri tercih etmeli” dedi.

YKS maratonunun ardından şimdi de tercih heyecanı yaşayan üniversite adaylarına İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’dan önemli uyarılar geldi. Dr. Aydın, “Üniversite nerede olursa olsun adaylar gidip o üniversiteyi muhakkak görmeli. Görmeden tercih yapmamalı ve öğrenci odaklı üniversiteleri tercih etmeli” diye konuştu.

“Önce kendimizi tanıyalım”

“Her üniversitenin birbirine göre avantajlı olduğu durumlar var. Dikkat etmeniz gereken mesele üniversiteleri değerlendirirken kendi ihtiyaçlarınızı doğru tanımlamanızdır” diyen Dr. Mustafa Aydın; “Üniversite adayları her şeyden önce kendisini iyi tanımalı. Yeteneklerini, zevklerini, kişisel özelliklerini ve karakterini iyi analiz etmeli. Aklındaki mesleği, kendi özelliklerine uygun olup olmadığı açısından derinlemesine sorgulamalı. Kendisine ‘Ben kimim, ne istiyorum, hangi mesleğe yatkınım, hangi meslek beni mutlu eder’ diye sormalı. Çünkü bu karar, geleceklerini belirleyecek” dedi.

Meslek seçiminde kriterler neler olmalı?

Meslek tercihinde dört farklı kriterin son derece önemli olduğunun altını çizen Dr. Mustafa Aydın, “En başta, seçeceğimiz meslek bize ekonomik özgürlük kazandırmalı. Yaşayan, bir ömür boyunca sürdürülebilecek, dünyanın her yerinde ve her zaman, rağbet ve saygınlık görecek meslekleri tercih etmek avantajlarına olur. Gençlerimizin, ‘Geleceğin meslekleri’ veya ‘Moda meslekler’ gibi başlıklara temkinli yaklaşmaları gerekir. Zira bugün son derece popüler olan bir meslek gelecekte fonksiyonunu yitirebilir. Ayrıca onurla taşınacak, her yerde ve her ortamda çekinmeden, gururla söylenebilecek meslekleri tercih etmek de gençlerimizin menfaatleri icabıdır. Son olarak, elbette sevebilecekleri bir meslekleri olmalı” diye konuştu. Meslek seçiminde toplumun ve dünyanın o mesleğe duyduğu ihtiyacın da göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Aydın, “Öyle bazı meslekler var ki, şu anki mensuplarıyla daha 20 sene idame ettirilebilir durumda. Yani o alanda yeni mezun olan bir gencimize ancak 20 yıl sonra sıra gelebilecek. Bu gibi durumlara da dikkat etmek gerek. Dolayısıyla meslekle ilgili arz-talep dengesi de göz önünde bulundurulmalı” ifadelerini kullandı.

Hangi olanaklara bakılmalı?

Üniversite adaylarının, tercih etmeyi düşündükleri üniversiteleri muhakkak bizzat gidip görmelerini öneren Dr. Aydın, şöyle devam etti: “Bugün ulaşım olanakları eskiye göre hem kolay, hem de daha uygun. Adaylarımız, üniversite nerede olursa olsun, mutlaka gidip kampüsünü görmeli. Görmeden tercih yapmamalı. Üniversitenin akademik kadrosunu, mezunlarının piyasada iş bulma durumunu, sosyal iklimini, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme potansiyelini, sanayi ve piyasa ile olan temaslarını, teknik ve bilişim altyapısını, vizyonunu ve uluslararası işbirlikleriyle, yurt dışı eğitim olanaklarını çok dikkatli incelemeli. Üniversitelerin ve diğer eğitim kurumlarının, bağımsız kuruluşların çok başarılı rehberlik merkezleri var. Buralardan ve rehber öğretmenlerden görüşler almalı. En önemlisi de, ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzunu, üşenmeden, gerekirse her bir harfine kadar okumalı. Zira orada gözden kaçacak en ufak bir bilgi eksikliği, hayatlarını bambaşka bir yöne çevirebilir.”

Aileler ne yapmalı?

Tercih döneminde ailelere de büyük görevler düştüğünü hatırlatan Dr. Aydın, “Bu dönemde aileler ve öğrencilerimizin sosyal çevresi, öğrencimize baskı kuran odaklar olmaktan çok, onlara yol gösteren, rehberlik eden kişiler olarak görev üstlenmeli. Velinin kendi kafasından geçen tercihleri, ya da içinde ukde kalan bir mesleği çocuğuna empoze etmemesi gerekiyor. Ancak öğrenci de velisinin ve yakınlarının tecrübe ve yaşanmışlıklarını göz önünde bulundurmak durumunda” dedi. Dr. Aydın son olarak “Beklediği puanı alamayan adaylarımızın da, puanı yeten bölümlere tercih yapmalarını öneriyorum. Zira bir sonraki sene yakaladıkları bu fırsatı elde edemeyebilirler. Bölümler arası geçişler, çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş imkânları artık çok fazla. Dolayısıyla bu adaylarımız da üniversite sistemi içinde kalarak hayal ettikleri bölümlere yerleşebilirler” ifadelerini kullandı.