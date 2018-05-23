Mustafa Aydın’a eğitim ve araştırma çalışmalarıyla bilim dünyasına katkılardan dolayı ‘fahri doktora’ unvanı verdi.

Eylül 1918’de Ukrayna’nın üçüncü büyük kenti Odessa’da kurulan Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a, başta kurucu başkanlığını yürüttüğü Avrasya Üniversiteler Birliği ve eğitim ve araştırma çalışmalarıyla bilim dünyasına vermiş olduğu katkılardan dolayı ‘fahri doktora’ unvanı verdi.

“Hayatımı gençlere, gelecek nesillere adadım”

Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen törende konuşan Dr. Mustafa Aydın, bu unvanın kendisini gururlandırdığını belirterek; “Tarihin ilk günlerinden beri insanlar, yakın ve uzak çevreleri ile daima ilişki içinde oldular. Çokça kavga edip, paylaşmayı bilemediler. Asırlarca devam eden bu anlaşmazlıklar ve savaşlar neticesinde birçok medeniyet ve insan yok oldu ve olmaya devam ediyor. Dün Suriye’de bugün Kudüs’te yaşanan insanlık dramına Dünya sağır, Dünya kör! Karşılıklı diyaloglarla çözülebilecek konular maalesef sürüncemede bırakılarak belirli çıkar güçlerinin oyunları ile kısır döngüler içinde devam ediyor. Çatışmaların yegâne çözümü olacak toplumlar arası diyalogu çok iyi öğretilmeli ve benimsetmeliyiz. Çevre, eğitim, sağlık, enerji, su, güvenlik, terör gibi hayati öneme sahip konularla ilgili problemler ve çözümleri artık ulusal bazda değil uluslararası boyutta tüm üniversitelerimiz tarafından ele alınmalıdır. Üniversitelerin geliştirmesi gereken en önemli yönlerinin uluslararasılaşma ve dünya insanı yetiştirmek olduğuna yürükten inandığımda beni tanıyan herkes şahitlik edecektir. Yüksek öğretimde seferberlik ilan etmek zorunluluğundayız. Sınırların yok olduğu günümüzde hep birlikte kenetlenerek gelecek nesilleri doğru yolda yönlendirmeliyiz. Ben hayatımı gençlere, gelecek nesillere adamış bir eğitimci olarak sizlere tüm kalbimle sesleniyorum: Yılmayın, umutsuzluğa kapılmayın, öğrenin, yeni fikirlere, gelişmelere açık olun, gelecek sizlerin elinde kök salıyor, onlara iyi bakın, sulayın, budayın, çiçek açmasını sağlayın. Bir gün meyve verdiklerinde unutmayın ki sizlerin sayesinde olacak. Onların kuruyup gitmesine, zayıf köklerinden kolayca koparılmasına izin vermeyin. Yüce çınarlar yetiştirin, yetiştirin ki onların heybetli gölgelerinde daha birçok nesil gelişsin, sizlerin emekleriyle. Bugün burada olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu kıymetli üniversitenin rektörü Prof. Hennadii O. Oborskyi’ye beni “fahri doktoraya” layık gördükleri için tekrar şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ukrayna’nın önde gelen üniversitelerinden biri olan ve kadrosunda Nobel ödüllü akademisyenler barındıran Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi özellikle, eğitim ve bilim gelişiminde önemli bir rol oynamakta. Son derece modern bir yapıya sahip olan Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi, Avrupa, Asya ve Amerika’da birçok yüksek okul ve üniversite ile anlaşma yaparak, öğrenci değişim programlarına katılıyor.