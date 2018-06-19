Dr. Mustafa Aydın’dan School21’e ziyaret

Mustafa Aydın Londra’da “Oracy Eğitim Metodu” ile eğitim veren ‘School21’i ziyaret etti.

Mustafa Aydın, 4-18 yaş çocukların eğitimine yönelik Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen ve ‘Oracy Eğitim Metodu’ olarak adlandırılan eğitim metodunu yerinde inceledi. Kendilerine güvenli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ‘Oracy Eğitim Metodu’ başta İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde başarı ile uygulanmakta.

İngiltere’nin başkenti Londra’da okulun bulunduğu, Newman Belediyesine bağlı olan Stratford’daki School21’i ziyaret eden Mustafa Aydın, okul yetkililerinden, ‘Oracy Eğitim Metodu’yla ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

“Uygulamalı eğitim” vurgusu

‘Oracy Eğitim Metodu’ için pilot bölge olarak Stratford’taki School21 seçilmiş. Bunun nedeni ise Stratford’un, iyi eğitim almamış geçim zorluğu içindeki ailelerin yaşadığı bölge olarak bilinmesi. Ana dili İngilizce olmayan, genellikle evlerinde İngilizce konuşulmayan ailelerin bulunduğu bu semtteki hedef ise, burada yaşayan çocukların ‘Oracy Eğitim Metodu’ ile başarılı olmaları, kendilerine güvenli bireyler olarak yetişmeleri.

Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi ekibi ile pilot okul School21’i ziyaret eden Dr. Mustafa Aydın’a program sorumlusu Kathryn Easwood, ‘Oracy Eğitim Metodu’nu hakkında bir sunum yaptı. Easwood, “Oracy Eğitim Metodu” modelinin çağın gerekleri ve ihtiyaçlarına göre dizayn edildiğini ifade etti.

School21 ziyaretinde öğrencilerle de görüşme fırsatı bulan Dr. Mustafa Aydın, ‘Oracy Eğitim Metodu’nun çağın gerekleri ve ihtiyaçlarına göre çok özel bir program olduğunu belirterek başarı hikâyelerinin çok etkileyici olduğunu dile getirdi. Dr. Mustafa Aydın, Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi ekibine, hem yabancı dil hem de, diğer teorik derslerde ‘uygulamalı eğitimi’ her zaman savunduğunu ve Türkiye’de de bu modeli ilk hayata geçiren eğitimcilerin başında geldiğini söyledi.

“Oracy Eğitim Metodu” ve School21 hakkında

‘Oracy Eğitim Metodu’, ilk olarak 2012 yılında eğitimin farklı yapılmasına inanan 3 girişimci, Peter Hyman, Oli de Botton ve Ed Fidoe tarafından School21 bünyesinde hayata geçirildi. School21, devlet destekli (State-funded) bir okul olmasına karşın, yerel otoritelerden bağımsız olarak kendi kullandıkları müfredata sahip.

Pilot okul olarak seçilen School21’de 30 kişilik sınıflarda 4-18 yaş çocuklara eğitim veriliyor. Burada öncelikli hedef, çocukların özgüvelerinin geliştirilmesinin yanı sıra, akademik başarılarının artırılması ve geliştirilmesi. Yine bu eğitim modeli ile birlikte çocukların global pazarda var olan rekabet ortamında işe alınmalarının sağlanması, toplumdaki diğer bireylerle etkileşimlerinin arttırılması hedefleniyor.

“Oracy Eğitim Metodu”, temelde Head, Heart ve Hand olarak 3 ana başlıkta toplanıyor.

Head ile akademik başarı; Heart ile karakter ve refah; Hand ile de yeni fikirler üretme, problemlerin çözümü, farklılık oluşturacak bireyler yetiştirmek hedefleniyor.

“Oracy Eğitim Metodu”, Learning Through Talk, Creating Beautiful Work,Craftsmanship & Innovation, Wellbeing Hand ve Real World Learning bölümlerinden oluşuyor.