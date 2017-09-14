Dr. Suat Günsel Kadın Basketbol Turnuvası başlıyor

Suat GÜNSEL Kupası bugün başlıyor.

Lig mücadelesi öncesinde katılan takımlar için ciddi bir sınav niteliği taşıyacak olan ve 17 Eylül 2017 Pazar günü sona erecek turnuvada Euroleauge ve EuroCup’ta yer alan 6 takım mücadele edecek.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği kupa için, Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray, Hatay BŞB, İspanya’dan CB Avenida, Belçika’dan Castors Braine ve Çekya’dan USK Prague Kadın Basketbol takımları karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın açılış maçı bugün saat 17.15’de Galatasaray ile CV Avenida arasında oynanacak.

Basketbol otoriterlerinin de yakından takip ettiği turnuva için Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan hakemler, görevliler ve spor yazarları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Takımlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde

Turnuvada mücadele edecek olan ve kadrolarında kadın basketbolunun yıldız isimlerinin bulunduğu Galatasaray, Hatay BŞB, CB Avenida, takımları Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geldi. Castros Braine takımı ise bu sabah adaya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi turnuvaya hazır

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ev sahipliğini üstlendiği Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası basketbol turnuvası için salı akşamı adaya geldi.

Teknik, idari ekip ve Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu yönetiminde adaya gelen takım Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda antrenmanlarını yaptı. Turnuvada B grubunda mücadele edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi ilk maçını bugün saat 19:30’da USG Prague takımı ile yapacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni transferlerinin ilk kez forma giyeceği turnuvada; Kuanitra Hollingsvorth, Bahar Çağlar, Ann Wauters, Olcay Çakır, Elin Eldebrink, Kim Mestdagh, Cansu Köksal, Gökçe Doğan, Emine Koç yer alacak.

Takımın önemli isimlerinden olan Kyle McBride, Courtney Vandersloot ve Jantel Lavender ise devam eden WNBA sezonu nedeniyle bu turnuvada forma giyemeyecekler.

Maçlar Yakın Doğu Üniversitesi’nde oynanacak ve BRT’den yayınlanacak

Turnuva maçları Yakın Doğu Üniversitesi NEU RA25 Spor Salonu’nda oynanacak. Turnuva süresince maçlar, BRT1 HD’den naklen yayınlanacak. Maçlara giriş ücretsiz ve halka açık olacak.

Turnuva Programı:

14 Eylül 2017

17:15 Galatasaray - CB Avenida

19:30 Yakın Doğu Üniversitesi - ZWZ USK Prague

15 Eylül 2017

17:15 Hatay Büyükşehir Belediyesi - Galatasaray

19:30 CastorsBraine - Yakın Doğu Üniversitesi

16 Eylül 2017

17:15 CB Avenida - Hatay Büyükşehir Belediyesi

19:30 ZWZ USK Prague - CastorsBraine

17 Eylül 2017

15:00 A Grubu 3.sü - B Grubu 3.sü ( 5.lik ve 6.lık maçı)

17:15 A Grubu 2.si - B Grubu 2.si ( 3.’lük ve 4.lük maçı)

19:30 A Grubu 1.si - B Grubu 1.si ( Final Maçı)