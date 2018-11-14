Dr. Ümit Aktaş, diyabet riskine karşı uyardı

Ümit Aktaş, ”Eğer sağlıklı beslenmeye geri dönmezsek 40 yıl içinde nüfusun tamamı diyabet hastası olacak” dedi.

Ümit Aktaş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde anti-diyabet yaşam önerilerini paylaştı, yanlış reçetelere dikkat çekti. Tip 2 diyabet hastalarının sıklıkla yanlış yönlendirildiğini, diyabet diyet listelerinde yer alan karbonhidrat ve glüten içeren besinlerin diyabet hastalarının en büyük düşmanı olduğunu vurgulayan Dr. Aktaş, ”Eğer sağlıklı beslenmeye geri dönmezsek 40 yıl içinde nüfusun tamamı diyabet hastası olacak” açıklamalarında bulundu.

“Ekmek tüketiminde on sene önce rekor kırdık, en çok ekmek tüketen ülke olduk”

Dr. Ümit Aktaş “Beslenmemiz bozuldu, bol bol karbonhidrat yemeye başladık. Ekmek tüketiminde on sene önce rekor kırdık, en çok ekmek tüketen ülke olduk, şimdi de bunun bedelini hastalıkla ödüyor ve maalesef yemeye devam ediyoruz. Makarna, bulgur, kahvaltılık gevrekler hasta ediyor. Bunların hepsinden uzak durulması gerekiyor. Üstelik diyabet olan hastalara da diyabet diyetinde bu besinleri veriyorlar. Bu son derece yanlış. Bu ürünleri yiyen, bol bol karbonhidrat ve glüten tüketen diyabet hastaları iyileşmez. Nitekim Tip 2 diyabet hastalarının hiç birisi bu nedenle ilaçlardan kurtulamıyor, aksine hastalıkları ilerliyor. İlaç ve insülin kullanmalarına rağmen ayakları kesiliyor, böbrekleri iflas ediyor, gözleri kör oluyor. En önemlisi de kalp damar hastası oluyorlar. Dünyanın bir numaralı ölüm nedeni kalp damar hastalığı, kalp damar hastalığının bir numaralı nedeni de diyabet” dedi.

“Bol bol paça çorbası, kemik suyu çorbası yemeli”

Tip 2 diyabetten korumak isteniyorsa, karbonhidrat ve glüten içeren gıdaların tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Aktaş, “Diyabet hastaları eğer İyileşmek istiyorlarsa bol bol sağlıklı yağları, zeytinyağı ve tereyağı tüketmeli. Bol bol paça çorbası, kemik suyu çorbası yemeli. Ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu, ev kefiri kullanmalı, ceviz, fındık, badem yemeli. Ama karbonhidrat ve glütenden kesinlikle uzak durmalıdırlar. Karbonhidrat ve glütenden tüketmeye devam edilirse diyabet iyileşmez, bu besinleri bırakırlar ise tip 2 diyabet hastaları ilaçlardan kurtulur, tam şifa ile iyileşirler” diye konuştu.