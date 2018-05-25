Dr. Vecdi Bayramoğlu: ’’Elleriniz ameliyatsız gençleşsin’’

Vecdi Bayramoğlu, yaşlanma belirtilerini en çok gösteren organlarımızdan biri olan ellerimizi de ameliyatsız gençleştirip eski görüntüsüne kavuşturmanın yolu mevcut olduğunu söyledi.

Clinicpark Vecdi Bayramoğlu yaptığı açıklamada, “Ellerimiz çevresel faktörlere ve yaşlanmaya bağlı olarak zaman içerisinde çeşitli etkilere maruz kalırlar. Bu etkiler genetik ve çevresel faktorlere göre değişse de temelde lekelenme, elastikiyet kaybı ya da tam tersi aşırı kuruma gibi sonuçları doğurur. Cerrahi olmayan yöntemlerle bu sonuçlara müdahale edilerek el bölgesinde hasta tarafından arzu edilen sağlıklı görünümün sağlanması amaçlanır. El gençleştirmede temel yöntem ise Saf Hyaluronik Asit Enjeksiyonları ve dolgu tedavileridir” diye konuştu.

Ameliyatsız el gençleştirme, kullandığı yöntemler açısından hastanın arzu ettiği estetiği sağlamayı amaçlayan ve cerrahi teknikler içermeyen yöntemler olduğunu kaydeden Vecdi Bayramoğlu, “Bu yöntemlerin hasta üzerinde uygulanmasıyla el bölgesinde meydana gelen çukurlaşmalar, şekil bozuklukları, elastikiyet kaybı ve deride aşırı gerginlik ile lekelenme gibi sorunlar ortadan kaldırılması hedeflenir. Uygulamalar genelde lokal anestezi altında uygulanan tedavileri barındırır.

Çeşitli sebeplerle erken yaşta el estetiğini kaybeden hastalara da bu operasyonun uygulanması mümkündür. Ekstrem bir durum olmadıkça el gençleştirme uygulamaları 20 yaşın altında bulunan hastalara yapılmaz. Ancak uzman doktorun uygun görmesi durumunda bu yaş grubu da operasyona dahil edilebilir” diye konuştu.

Ameliyatsız el gençleştirme yöntemlerinin uygulamaları günden güne arttığını belirten Vecdi Bayramoğlu, “Ameliyatsız el gençleştirme yöntemlerinin üç uygulaması mevcuttur. Bunlardan ilki olan krem ve doğal kür tedavileri genelde sonuçların gecikmesini sağlamakta; diğer iki yöntem ise ortaya çıkan sonuçları ortadan kaldırmaktadır. Bunlardan birincisi el derisinde meydana gelen sarkmaların ve tam tersi olarak adlandırılabilecek gerginliklerin çözümünde kullanılan fraksiyonel lazer tedavileridir. İkinci yöntem ise hacim kayıplarının ortadan kaldırılarak el bölgesine dolgun bir görünüm kazandırmaya yarayan dolgu tedavileridir.

Ameliyatsız el gençleştirme işleminin avantajları nedir? bunu anlatacak olursak; Cerrahi yöntemler yerine arzu ettiği estetiği sağlamak amacıyla el gençleştirme operasyonuna özel avantajlar sağlar iken bazıları da estetik operasyonların doğasında vardır.” şeklinde konuştu.