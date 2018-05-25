Dr. Zihni Papakçı’ya sanat ödülü verildi

118 E Lions yönetim çevresince en büyük sanat ödülünü alan Dr. Zihni Papakçı, bu ödülü almaktan oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

Şişli Nazım Hikmet Kültür Sarayı’nda düzenlenen törende ödülü alan Papakçı, “Papakçı Tiyatro Grubu bilindiği gibi Çanakkale savaşının nedenlerini Çar 2. Nikolai’ye bağlamaktadır. Çar 2. Nikolai Avrupa’da Almanlar ile savaşırken İngilizler’den Osmanlı Devleti’ni oyalamalarını istemiştir. İngilizler Çanakkale’ye önce asker göndermeyerek Churchill’in baskısı ile ancak donanma göndermişlerdir. Osmanlı Devleti’ni oyalama taktiği ise bilindiği gibi tutmamıştır. 1. Dünya Savaşı’nda Sarıkamış hareketinde ise pek bilinmeyen Nargin Adası yine tiyatro tarafından gündeme getirilmiştir. Tiyatromuzda bu savaşta Nargin Adası üzerinden 50.000’e yakın Türk esirin geçtiğini, toplam Rusya’daki esirlerin sayısı ise 120.000 olarak değerlendirerek oyunda bu olaylar dramatik bir şekilde işlenmiştir” dedi.

Bilinmeyen Japorn Albay Tsumura

Yine pek bilinmeyen Japon Abay Tsumura olayının da tiyatro oyununda değerlendirildiğine dikkat çeken Pakaçı, “Japon Albay Tsumura Sibirya’dan Türk esirleri çok büyük zorluklarla, uzun yolculuktan sonra Türkiye’ye teslim etmişti ve böylece Japon-Türk dostluğunu bu olay ile daha da pekiştirmiştir. Tiyatro oyununda Azerbaycan Bakü kentini kurtaran Nuri Paşa için ise özel bir bölüm açılmış ve bu bölümde ünlü şair Ahmet Cevat ’Çırpınırdın Karadeniz, Bakıp Türk’ün bayrağına’ adlı şiiriyle dillendirilmiştir” diye konuştu.

Zihni Papakçı’yı Azerbaycan Devleti Kültür ve Turizm Bakanlığı yazışmalar sonucu 2009 yılında Azerbaycan’a davet ederek aynı bazda yazdığı tiyatro eserini iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin pekişmesi için istemiştir. "Soykırım Anıtının Destanı" adıyla bu oyun İrevan Devlet Dram Tiyatrosu tarafından defalarca sergilenmiş, ayrıca Azerbaycan askeriyesinde ve Türkiye Bakü konsolosluğunda da gösterime girmiştir. Azerbaycan televizyonu çok tutulan bu oyunu 23 Nisan 2010’da yayınlamıştır. 2018 yılında ise bu eseri Azerbaycan’ın İrevan devlet Dram tiyatrosu Türkiye’nin birçok ilinde oynamıştır. Bunun da haklı gururunu yaşamaktayım” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Medeniyet ve Turizm Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin pekişmesi nedeniyle, soykırım için yazdığı oyununun senaryosunu 19.11.2008 tarihli resmi yazısı ile İnce Sanat Şubesi Müdürü Sayın Fareh Aliyeva imzasıyla istenildiğini belirten Papakçı, “Senaryo Azerbaycan Medeniyet ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edildikten sonra beni Azerbaycan’a davet ettiler. Tiyatro açık havada Beylekan şehrinde yapılan anıtın önünde oynanacaktı. O zamanki Beylekan Valisi beni çok iyi ağırladı, tetkikler yaptım. Tiyatroyu Erivan Devlet Dram Tiyatrosu oynayacaktı. Onlarla günlerce prova yaptım. Sonunda oyun açık havada askerler, öğrenciler ve gaziler tarafından izlendi. Televizyonlar çektiler. Daha sonra oyun çok tutulduğundan Bakü Türk Büyükelçiliğinde oynandı. Burada gazeteciler benimle röportaj yaptılar. Daha sonra oyun Bakü’de askeriyede oynandı. Askeriye bana bir sertifika verdi” diyerek bu oyunun şimdilerde tekrardan gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu arada Anadolu Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu’ndan istifa ettiğini belirten Dr. Zihni Papakçı, “Bu bilgileri sahiplenmek adına bu açıklamayı yapmıyorum. Bu zaten benim oyunum, benim eserim. Eserin sahibi zaten benim. Bu bilgilerin belgeleri, o zamanki afişleri cd’leri zaten bende saklı” diyerek isminin anılmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.