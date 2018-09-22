Dragon Bot Festivali başladı

50 farklı firmadan çok sayıda sporcunun katıldığı festivalde, bot yarışlarının yanı sıra müzik performansları, sahne şovları ve egzersiz aktiviteleri gibi etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Dragon Bot Festivali Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale, turizm, enerji, bankacılık, otomotiv gibi 50 ulusal ve uluslararası firmadan 70 takım ve çok sayıda sporcu katıldı. Festivalde düzenlenen bot yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Bot yarışmalarının yanı sıra müzik performansları, sahne şovları ve egzersiz aktiviteleri gibi etkinlikler düzenlendi.

“Keyifli bir ortam var, mutluyuz”

Bot yarışmasına katılan Furkan Gezer, “Çok güzel bir organizasyon. Keyifli bir ortam var. Hem stres atıyoruz hem eğleniyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz” dedi.

“İBB, spor ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Koordinatörü Arif Çalış, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kano Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonumuz 22-23 Eylül tarihlerinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenleniyor. Bizim bu organizasyonumuza 50 kurumdan yaklaşık 70 takım ve 2 bine yakın sporcu katılmakta. 2 gün süren organizasyonumuzda bugün saat 11.00'de ilk yarışlarımıza başladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu birçok organizasyonun yanında kano, kürek gibi diğer etkinliklere de sürekli destek vermekte. Bu tarz etkinliklerle spor ve sporcunun yanında olmaya devam etmektedir” dedi.

“Sporla beraber arkadaşlıklarını pekiştiriyorlar”

Festivalin yılda 2 defa düzenlendiğini söyleyen Çalış, “Çok güzel görüntüler var. Türkiye'nin çok önemli kurumlarından katılım sağlanıyor. Burada hem kurumlarını temsil ediyorlar hem de arkadaşlık duygusunu pekiştiriyorlar sporla beraber. Çok memnunuz. Her şey çok güzel gidiyor” diye konuştu.

Festival, 23 Eylül saat 17.00'ye kadar sürecek.