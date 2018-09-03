Drama ve Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavları devam ediyor.

Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümünden yapılan açıklamada 1 ay boyunca, alanında otorite sahibi sanatçılar ile Drama ve oyunculuk öğrencilerini bir araya getirerek workshoplar gerçekleştirdikleri ifade edildi.

11 ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan özel yetenek sınavlarının 2 aşamada gerçekleşeceği ve başvuruların son güne kadar devam edeceği bildirildi. TC Vatandaşı adayların TYT’nin puan türlerinin herhangi birinden 150.00 puan barajını aşmış olmaları gerektiği belirtildi.

GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Yetenek Sınavlarının ilkinin; 11 Eylül Salı günü saat 14:00’da Ankara, 14 Eylül Cuma ünü ise GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde yapılacağı belirtildi.

Sınav aşamaları şu şekilde

1. Aşamada adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacaktır. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.

2. Aşamada müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur. Adaylar ayrıca, gerek duyulduğu takdirde, sınavda kendilerine jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynarlar.

Öğrencilerin sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların her bir aşama için sınava giriş sırası, başvuru numaralarına göre belirlenecek ve adaylara sınav öncesi bildirilecektir. İki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenciler 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacaklardır.

Öğrencilere %25 , 50, 75, 100 burs imkanı verilmektedir.

Adaylar sınav başvuru bilgileri için Girne Amerikan Üniversitesi’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirler.