Drift tutkunları İstanbul’da buluşuyor

Birbirinden hızlı 24 pilot, 5 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında buluşacak. Dünyanın 12 farklı noktasında düzenlenen Red Bull Car Park Drift Türkiye finalini kazanan pilot, 23 Eylül’de Beyrut’ta düzenlenecek Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye’nin drift pilotu, 5 Ağustos Pazar Günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift’te belli olacak. Güçlü ve hızlı otomobilleriyle zor engelleri aşmaya çalışacak 24 pilot, yeteneklerini sergilerken seyircilere de unutulmaz anlar yaşatacak. TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonu birinci bitiren drift pilotu, 23 Eylül’de Beyrut’ta düzenlenecek Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Yapılan bilgilendirmede; Red Bull Car Park Drift’te driftin usta ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir gösteri yapacak. Bu heyecanı yerinde izlemek ve etkinlikte co-pilot olma şansı yakalamak isteyenler RedBull’un internet adresindeki formu ücretsiz doldurarak yarış gününde yerini alabileceği kaydedildi.