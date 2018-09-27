Driftte zafer Lübnanlı El Kik'in

Dünyanın en iyi drift pilotları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde kozlarını paylaştı. Türkiye'deki yarışı kazanan İbrahim Yücebaş'ın da altıncı olduğu finalde rakiplerinden daha iyi bir performans sergileyen Lübnanlı drift pilotu Oliver El Kik, binlerce kişinin izlediği yarışta mutlu sona ulaştı.

12 ülkenin en iyi drift pilotları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda dünya şampiyonluğu için buluştu. Binlerce drift tutkununun takip ettiği yarışta zafer Lübnanlı drift pilotu Oliver El Kik'in oldu. Kendi seyircisi önünde muhteşem bir performans ortaya koyarak zorlu engelleri bir bir aşan El Kik, sezonu şampiyon olarak noktaladı.

Hem Orta Doğu hem de Körfez ülkelerinden de gelen 10 bini aşkın seyircinin izlediği dünya finalinde Türkiye'deki yarışı kazanan İbrahim Yücebaş başarılı bir performans ortaya koyarak Red Bull Car Park Drift dünya altıncısı oldu. Yücebaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İstanbul'daki yarışa katılarak zafere ulaşmıştı.

Dünya Finali'nde El Kik'in ardından ikinciliği Lübnanlı Kifah Hilal üçüncülüğü de Mısırlı Hisham Al Khateeb elde etti.

10 yıl önce Lübnan'da doğan Red Bull Car Park Drift'e ev sahibi pilotların yanı sıra Türkiye, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Fas, Ürdün, Mauritus, Tunus ve Cezayir'den toplam 17 pilot katıldı.