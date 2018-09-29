Drone pilotları İstanbul Airshow'da panele katıldı

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminal Apronu'nda bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen İstanbul Arishow, 3'üncü gününde insansız hava aracı ticari pilot eğitimi gören kursiyerleri ağırladı.

İnsansız hava aracı ticari pilot eğitimi gören kursiyerler, İstanbul Airshow'da düzenlenen İnsansız Hava Aracı (drone) paneline katıldı. Kursiyerler İstanbul'da 4 gün boyunca İnsansız hava aracı ticari pilot ehliyetini almak için eğitim görüyor. Eğitimler kapsamında hava hukuku ve sorumlulukları, hava araçlarının uçuş dinamikleri, meteoroloji, İtki Sistemleri, İHA'ların bakım ve onarımı gibi konularda bilgilendiriliyorlar. Ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirttiği koşullara uygun olan kursiyerler ehliyet almaya hak kazanıyor.

Eğitimler kapsamında SHGM'nin İstanbul Airshow'da düzenlediği İnsansız Hava Aracı(Drone) paneline katıldılar. Panelde İHA güvenliği ve gizliliği, hava sahasında sivil ve askeri İHA entegrasyonu, İHA'lar ile hava taksi ve hava kargo taşımacılığı konuları konuşuldu. Panel sonunda insansız hava araçlarının nasıl uçuş izini alınacağına dair sorular cevaplandı.

“Geleceğin teknolojisi ile kullanıcılarımızı bilinçlendiriyoruz”

3 yıldır Türkiye'nin birçok yerinde eğitimler düzenlediğini dile getiren İnsansız Hava Araçları ticari pilot eğitmeni ve DroneTürk'ün Kurucusu Mustafa Kaçan, “Düzenlemiş olduğumuz eğitim kapsamında kursiyerlerimiz olan insansız hava aracı ticari pilotlarımız ile birlikte, İstanbul Airshow'da düzenlenen panele katılmak istedik. Çünkü geleceğin teknolojisi ile ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bazı soruları sorma fırsatı doğdu, bu etkinlik sayesinde. Gelecekte bizi nasıl teknolojiler bekliyor kursiyerlerimize bunları göstermek istedik. Dünya havacılığında insansız hava araçları için neler düşünülüyor bunları yakalamak için bu panele katılmak biziler için bulunmaz fırsat oldu. İnsansız hava araçlarına merak duyuyorsanız internette bir kaynak bulamıyorsanız, İHA'lara dokunmak istiyorsanız DroneTürk ile tanışmanızı istiyorum. Geleceğin teknolojisi ile kullanıcılarımızı bilinçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.