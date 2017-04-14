Bakterilerin en önemli besin kaynaklarından olan fruktozun (meyve şekeri) içeriğinde yüksek oranda bulunduğu gıdaların da diş çürüklerini artırdığını söyleyen Diş Hekimi Alpay Hava, diş çürüklerinden korunmak için doğru beslenme ve diş temizliği hakkında açıklama yaptı. Diş çürükleri, ağız ortamında yaşayan bakterilerin ürettiği asitli bileşikler sebebiyle oluştuğunu, ağız ortamının asitliğini artıran tüm gıdaların, bakterilerin işini kolaylaştırdığını dile getiren Dt. Hava, beslenme alışkanlıklarının, içerisinde yüksek asit içerikli gazlı içeceklerin bulunmasının, diş minelerinde ciddi hasarlar oluşturabildiğini bildirdi.

Diş minesini zayıflatıp asitlik değerini yükselten gıdaların tüketimini azaltmak, bu gıdaların uzun süreli aşındırıcı etkisine maruz bırakmadan dişleri fırçalamak çok ciddi fayda sağladığını kaydeden Alpay Hava, ’’Yiyecek içecek tüketiminden hemen sonra diş fırçalamak da doğu bir yaklaşım değil. Gıda tüketiminden yarım saat sonra diş fırçalamak gıdaların diş minesindeki aşındırıcı etkisini azaltacaktır. Yiyecek içeceklerden sonra ağzı suyla çalkalamak, 30 dakika sonra da fırçalamak çok daha doğru bir uygulamadır. Özellikle küçük çocuklarda diş temizliklerini yeterli yapamama ihtimallerini hesaba katarak dişler üzerinde birikinti bırakıp çürük oluşumunu artıran gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulmalı. Şekerleme, çikolata, cips, muz gibi yapışkan yiyecekler; meyve suyu ya da gazlı içecekler çok sık tüketilmemelidir. Asit ve şeker oranı yüksek içecekler tüketilirken pipet kullanmak ciddi fayda sağlayacak’’ ifadelerini kullandı.

’’Elma dişleri temizliyor’’

Elma, havuç gibi sert meyve ve sebzeleri çiğ olarak tüketmek bu gıdaların mekanik temizleyici özelliği de sağladığının bilgisini veren Dt. Hava, ’’Elmanın diş yüzeyindeki birikintileri temizleyebilen bir deterjan özelliği var. Bununla beraber dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da elmadaki fruktoz miktarıdır. Elmanın temizleme özelliğinden faydalanırken fruktozun bakterilerin asit özelliğini artırmasına fırsat verilmemeli. Tüketimden sonra ağzı suyla çalkalamak ve yarım saat sonra da fırçalamak yerinde olacaktır. Bikarbonat içerikli sade maden suları ağız ortamının asitleşmesini önlemekte faydalı olabilirler. Ayrıca yemeklerden sonra bir parça peynir tüketmenin çürük oluşumunu azalttığı tespit edilmiştir. Zararlı bakteri oluşumunu azalttığı, ağız pH dengesini nötrleştirdiği gözlenmiştir’’ dedi.

’’Diş temizliğinde tanecikli maddeler kullanılmamalı’’

Diş temizliğinde ponza, karbonat, tuz gibi tanecikli maddeleri kullanmak diş minelerini aşındıracağı için zayıflamalarına neden olduğunu ifade eden Dt. Hava, ’’Bunları kullanmak uzun vadede ciddi renklenme sorunları oluşturuyor. Çok aşırı sıcak ve soğuk yiyecek-içeceklerin bir arada tüketimi diş minelerinde ani ısı değişimleri oluşturuyor. Çok sert bir madde olan diş minesi bu ısı değişimlerine ayak uyduramaz ve gözle görülemeyen çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlaklar zayıf noktalar oluşturarak çürümeye müsait bir ortam sağlıyor. Dişlerin çürüklerden korunmasında evde kişinin kendi kendine dikkat edeceği doğru beslenme alışkanlıklarıyla beraber yeterli bir ağız bakımı ve düzenli diş hekimi kontrolleri de çok önemli. Dişleri günde en az iki kere fırçalamak ve diş ipi kullanmak ihmal edilmemesi gereken temel ağız bakımı aşamaları olarak öne çıkıyor. Bununla beraber diş hekimini düzenli ziyaret etmek, düzenli diş taşı temizliği yaptırmak, çürük oluşumlarını başlangıç düzeyinde yakalayıp tedavi ettirmek ve eskimiş tedavilerin yenileriyle değiştirilmesi de ağız sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor’’ şeklinde konuştu.