Dubai Airports ve Siemens iş birliğine gitti

Dubai Airports ve Siemens yaptıkları iş birliği ile enerji tasarrufunda büyük bir adım atıldı. Dubai Airports, tesislerinde yılda yaklaşık olarak yüzde 20 enerji tasarrufu sağlamak için Siemens Bina Teknolojileri veri analizi ve akıllı bina teknolojisinden faydalanacak. 7 yıl boyunca Siemens tarafından uygulanacak enerji verimliliği çözümleri, Dubai Uluslararası Havalimanı’nın (DXB) 1, 2 ve 3 numaraları terminallerinin yanı sıra B terminal salonunda hayata geçirilecek. Özellikle hava ve su sistemlerine odaklanan proje ile CO2 emisyonlarının yaklaşık 25 bin ton azaltılması, yılda 50 gigawatt saat elektrik ve 21 milyon galon su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre, Dubai Airports’un her iki havaalanında da çevresel ayak izini küçültmeye yönelik kapsamlı enerji tasarrufu stratejinin bir parçası olan projede Siemens tarafından oluşturulan programlar dikkat çekiyor. Frekans sürücüleri, paneller, sensörler, akıllı kontrol sistemleri, enerji ölçümü ve su verimliliği teçhizatı da dahil olmak üzere pek çok fiziksel ve dijital teknoloji özel bir enerji optimizasyonu planı olarak öne çıkıyor. Sistem sayesinde hava ve su sistemlerinde uygulanacak klima santrallerinin, soğuk su sisteminin, temiz hava tesisinin ve ikincil temiz hava, besleme ve egzoz fanı sistemlerinin optimizasyonu sağlanacak.

“Finansal iyileşme sağlayacak”

Tesis yönetimi stratejilerinin temelinde sürdürülebilirliğin yattığını belirten Dubai Airports’un Altyapı ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Ibbitson proje hakkında şu açıklamaları yaptı: "Elde edeceğimiz enerji ve su tasarrufu, bir yandan çevresel ayak izimizi küçültürken diğer yandan da finansal sonuçlarımızı iyileştirmemizi sağlayacak. Uzun süredir iş ortaklığı yaptığımız Siemens işletmemizi ve sistemlerimizi iyi tanıyor. Ayrıca Siemens, vizyonumuzu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz uzmanlık ve teknolojiye de sahip."

Siemens Orta Doğu Bina Teknolojileri Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Strohmeier de proje ile ilgili olarak "Dubai Uluslararası Havaalanı’nın teknik altyapısını optimize ederek ve daha kapsamlı kontrol ve veri analizi sağlayarak, sürdürülebilir çevresel ve finansal fayda sunacak önemli kaynak tasarrufları elde edebiliyoruz. Dubai Airports’un kritik bir altyapıyı işlettiğini çok iyi biliyoruz ve bu altyapının en verimli şekilde işlemeye devam etmesini sağlayacak teknolojileri ve uzmanlığı sunma konusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.