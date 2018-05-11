Dubai’den gelen gemide 5 konteyner dolusu kaçak sigara ele geçirildi

Ele geçirilen 2 bin 500 kutu kaçak sigaranın piyasa değerinin milyonlarla ifade edildiği öğrenildi.

Haydarpaşa Gümrük ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Dubai’den gelen bir geminin sahte belgeyle ülkeye giriş yapacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Dedektör köpek "Rocky" eşliğinde gemide aramalar yapan ekipler, 5 konteyner içinde 2 bin 500 kutu kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraların piyasa değerinin milyonlarla ifade edildiği öğrenilirken, sigara dolu 3 konteyner Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne, 2 konteyner de Ambarlı Limanı’na götürüldü. Öte yandan bazı sigara paketlerinin üzerinde bir televizyon dizisindeki "Polat Alemdar" karakterinin fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

Konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.