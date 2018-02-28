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28 Şubat 2018 14:42

Dudak estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler

Kadınlar tarafından sıkça başvurulan estetik yöntemlerinden dudak estetiği konusunda Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

Dudak estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler

28 Şubat 2018 14:42

Dr. Burak Türkyılmaz dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.



Yaşlanmaya ve menopoza bağlı nedenlerin yanı sıra genetik kaynaklı ince dudak problemi görülebiliyor. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, dudak estetiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


İnce dudaklar, dudak üzerindeki çizgilerin belirsizliği, dudak üzeri lekeler, dudakta izlere bağlı şekil bozuklukları nedeniyle dudak estetiğine sıkça başvurulduğunu dile getiren Op. Dr. Türkyılmaz, dudak estetiğinde dudaklarda doğallığın korunmasıyla kalınlaştırılması, konturlarının daha belirgin hale getirilmesi, kırışıklıkların azaltılması ve dolgunlaştırılmasının amaçlandığını ifade ederek, dudak kalınlaştırma estetiğinin cerrahi ve cerrahi olmayan olmak üzere iki yönteme ayrıldığını belirtti.



Dudak estetiğinde kullanılan yöntemler


Op. Dr. Türkyılmaz, dudak estetiğinde kullanılan yöntemlerin kişilerin durumuna, tercihlerine ve dudakların mevcut haline göre değişiklik gösterdiğini dile getirdi. Türkyılmaz, cerrahi ve cerrahi dışı teknikleri şöyle açıkladı:



Cerrahi olmayan yöntemler


Cerrahi olmayan yöntemlerin, dolgu maddeleri kullanılarak yapıldığını belirten Türkyılmaz, "Dudak estetiğinde kullanılan dolgu maddelerinin içeriğinde genellikle hyalüronik asit bulunmaktadır. Cerrahi müdahaleye çok gerek duyulmadığı zamanlarda bu yönteme başvurulur. Dolgu maddesi olarak hastanın kendi yağ dokusu enjekte edilir" dedi.



Cerrahi yöntemler


Op. Dr. Türkyılmaz, "Bu yöntemle dudak kalınlaştırma işleminde vücudun bir bölgesinden alınmış doku parçası dudak içinden insizyonla yerleştirilir. Cerrahi yöntemlerle yapılan dudak kalınlaştırma işlemleri, dolgu maddeleri ile yapılanlara göre daha kalıcı ve doğal görünüme yol açar. Lokal anestezi uygulanarak yapılan bu ameliyatlarda dudak küçültme işlemleri de yapılabilir” ifadelerini kullandı.


Dudak estetiği ameliyatı ile ince dudak probleminin çözülerek dolgun dudaklara kavuşulabilmenin de amaçlandığını belirten Türkyılmaz, ameliyatta, vücudun başka bölgelerinden alınan yağ dokuları veya dolgu maddelerinin dudaklara enjekte edilerek dudakların daha dolgun bir hale kavuşturulduğunu vurguladı. Türkyılmaz, “Dudak estetiği ameliyatında dudaklara vücudun başka bölgelerinden alınan yağ dokularının enjekte edilmesi yöntemi ameliyatın zorluğundan dolayı çokça tercih edilmemektedir" dedi.



Yanlış yapılan dudak estetiği


Güzellik için birçok yönteme başvuran kadınların, bazen yanlış estetik mağduru olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Burak Türkyılmaz, yanlış yapılan dudak estetiklerinin, doğallıktan uzak, yapay görüntülere yol açtığını, estetik görünüm kazanayım derken daha yapay görüntünün ortaya çıktığını söyledi.




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