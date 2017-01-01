Düğün hazırlığındaki gençten geriye nişan fotoğrafları kaldı

Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Yeni yıla nişanlısıyla birlikte giren Seymen’den geriye nişan fotoğrafları kaldı.

Beşiktaş Ortaköy’de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen’in 21 Mayıs’ta nişanlandığı öğrenildi. Gece kulübüne düğün hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte gittiği belirtilen Seymen’den geriye nişan fotoğrafları kaldı. Saldırıda Seymen’in nişanlısının ise yaralandığı iddia edildi.