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06 Mayıs 2018 23:39

Düğünden dönen aileyi taşıyan servis aracı kaza yaptı

Kağıthane’deki yakınlarının düğününden dönen ailenin bulunduğu servis aracı, yoldaki kısmı sis nedeniyle hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Düğünden dönen aileyi taşıyan servis aracı kaza yaptı

06 Mayıs 2018 23:39

Kazada bir aileden çok sayıda kişi yaralanırken, sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, saat 23.00 sıralarında Kemerburgaz Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane’de bir yakınlarının düğününden dönen aileyi taşıyan servis aracı kısmı sis nedeniyle önündeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracının sürücüsü ve yanında bulunan kişi sıkışırken, aracın arka kısmındaki aile fertlerinden çoğu yaralandı. Servis aracını takip eden yakınları ise araçlarını yol kenarına çekerek yaralanan aileye yardım etmeye çalıştı. Kazayı gören sürücüler durumu, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüleri çıkarmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri çıkardığı yaralıları sağlık ekiplerine teslim ederken, yaralılar ilk müdahale sonrası çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle yoğunlaşan trafiği rahatlatmak için dubalar yardımıyla önlem aldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma nedeniyle trafik tek şeritten olmak üzere akış sağlandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.




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