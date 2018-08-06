Duktoskopi cihazı çalınan doktor hırsızlara seslendi

Dr. Ömer Bender’in kaza sonrası otomobili ve bagajda bulunan duktoskopi isimli cihazı hırsızlarca çalındı. Cihazı çalan hırsızlara seslenen Bender, "Bu cihazı Türkiye’de kullanabilecek 3, 5 kişi var. Çoğu İstanbul dışında. Cihazı satmaları mümkün değil. Ekonomik değeri yok. Muhtemelen bir yerlere atacaklar. İnsaniyet namına bulan olursa iletişime geçmelerini ümit ediyorum" dedi. Kaza anı ve doktorun koşması ise kameralara yansıdı.

Olay, 3 Ağustos günü Bahçeşehir Hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında Mecidiyeköy’deki iş yerinden meme başı akıntısının tanısında kullanılan duktoskopi isimli cihazın birkaç parçasını da bakım için yanına alan Dr. Ömer Bender, evine gitmek üzere yola çıktı. Prof. Bender, otomobili ile seyir halindeyken arkasından gelen bir aracın çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şoku atlatan Bender, aracını kontrol etmek için otomobilden aşağıya indi. Diğer araçta bulunan 4 kişiden 3’ü Bender’i oyalarken, diğer şahıs ise doktorun aracına binerek olay yerinden kaçtı. Doktor bir anda neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra da en yakın benzinciye koşarak yardım istedi. Yaşanan kaza anı ve doktorun benzinciye yardım için koşarak gitmesi ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay anını anlatan Dr. Ömer Bender, "İş yerinden çıktıktan sonra akşam yemeği yedim. Saat 11.00 sıralarında evime gidiyorken, Bahçeşehir’in girişinde yavaşladığımda arkadan şiddetli bir şekilde aracıma çarptılar. Doğal bir kaza olarak düşündüm. Öyle değilmiş sonradan anladık. Müsait yerde aracımı park ettim. Araçtan indim çarpan araç da arkamda park etti. İçinde 20-25 yaşlarında esmer genç bir erkek belden yukarısı çıplak. Elinde bira kutusu ve yanında bir hanım bana araçtan inmeden bir takım hareketler yapıyorlardı. Garip geldi bana aracın yanında kadar gittim. Garipliği görünce tekrar acıma dönmek istedim. Ben aracıma dönmek istersen eşim hamile diye bağırdı. Tekrar gittim araçtan içeri baktım öyle hamile falan değil zayıf bir hanım. O arada ben bu şekilde oyalanırken, arabamın gittiğini gördüm" şeklinde konuştu

“Türkiye’de ilk başlamıştım”

Aracın içerisinde bulunan cihazın ne işe yaradığını anlatan Dr. Bender, “2005 yılından beri duktoskopi denen bu yöntemi uyguluyorum. Türkiye’de ilk başlamıştım. Meme başı akıntısı hastalığının teşhisinde ve tedavisinde kullanılan bir cihaz. Bazen ultrasonun mamogrofinin göstermediği ayrıntıları süt kanalının içine endoskopi yaparak görmemizi sağlayan bir cihaz. Cihazımın bazı parçalarını bakım için yanıma almıştım. Bir sistemin birkaç parçaları. O benim için çok önemli. Onun dışında bilgisayarım arabadaydı. Sistemin maliyeti toplam 50 bin euro civarında ama tek tek parça fiyatlarını şu anda bilemiyorum. Üreticisi bir Alman firma. Şimdi tek tek satacaklar mı onu da bilmiyorum” diye konuştu.

“Cihazı satmaları mümkün değil”

“Bu cihazı Türkiye’de kullanabilecek 3, 5 kişi var” diyen Bender, "Çoğu İstanbul dışında. Cihazı satmaları mümkün değil. Ekonomik değeri yok. Muhtemelen bir yerlere atacaklar. İnsaniyet namına bulan olursa iletişime geçmelerini ümit ediyorum" dedi.