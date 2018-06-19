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19 Haziran 2018 17:15

Dumansız fırınlarda seramik üretimi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile Sol Atolier Exibition Hall işbirliğinde ilklere imza atılmaya devam ediliyor.

Dumansız fırınlarda seramik üretimi

19 Haziran 2018 17:15


Japon Seramik Sanatçısı Masakazu Kusakabe dumansız fırın çalışması için Haziran ayı başından bu yana Kuzey Kıbrıs’ta, KAÜ’nün Arabahmet’teki atölyelerinde çalışmalar yürütüyor. Kusakabe, Kıbrıs’ta hiç olmayan dumansız seramik, odun fırını inşası için workshoplar gerçekleştiriyor. Söz konusu fırının yapım aşamasında sanatçılar ve sanatseverler de yer alıyor. Çalışmalar sonunda ise 1 Temmuz günü Pazar günü sergi açılacak.


Fırın, dumansız olması, ısı enerjisini çok iyi kullanabilmesi, zaman ve yakıt miktarını düşürmesi, dolayısıyla çevreci ve ekonomik olması nedeniyle önem taşıyor. Doğal ateşin denetime direnci ve dönüştürücü gücü arasındaki gerilimin ortaya çıkardığı sürprizlerle ve bu fırının pişirimi denetleme olanakları ile tekrar edilemeyen seramikler üretiliyor.




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