DUMESF Başkanı Ilıcak, Mecitözü'de öğrencilerle buluştu

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Çorum Mecitözü'nde bir dizi konferans gerçekleştirdi.

Konferans 31 Ekim Çarşamba günü Mecitözü okul konferans salonunda organize edildi. Etkinlik Mecitözü Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru, Şube Müdürü Yasin Küçük, Halk Eğitim Müdürü Erol Ateş, Şehit Mahmut Daşdan Müdürü Nihat Haluk Uğraş, İmam Hatip Müdürü Ahmet Peker'in katılımı ile gerçekleşti.

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, uyuşturucunun gençliğimizi tehdit ettiğini ve buna karşı mücadele ettiklerini söyledi. Ilıcak, öğrencileri tanımadığı insanlardan, bilmediği yabancı maddeleri almamaları konusunda uyarırken, "Bu tür insanlara karşı uyanık olun. Medyanın da bu konu üzerinde olumsuz etkisi var. Sigara ve alkol bağımlılığının aile ortamında rol model olunması gerekiyor. Uyuşturucu birçok öğrencinin hayatını tehlikeye atıyor. Kötü durumların yanında iyi şeyler de var. Sportif faaliyetler ve kitap okuma. Özellikle kitap okumak çok önemli" dedi.

Ilıcak öğrencilere ayrıca doping ve sosyal medya konusunda da bilgiler verdi.