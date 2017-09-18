DUMESF Başkanı Ilıcak’dan genç öğrencilere uyarı

Ilıcak açılış konuşmasında, "Bugün yeni bir öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Aramızdan son sınıf arkadaşlarımız yeni ayrıldılar ve büyük çoğunluğu meslek edinecekleri yeni okullarına bugün başladılar. Okul, hayatımızın ilk dönemlerinde oldukça önemli yer tutmaktadır. Okul sadece bireyin hayat standartlarını yükseltecek ve iyi bir meslek sahibi yapacak bilgi ve becerileri vermekle kalmaz. Aynı zamanda toplumların yapılarının, insan ilişkilerinin nasıl olacağının, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının neler olacağının, hizmet ettiği toplumun maddi ve manevi değerlerini de öğrencilere aktarır ve davranış haline getirir-getirmelidir.

Doping Eşittir Uyuşturucu sloganıyla, ailelerin göz bebeği çocuklarını teslim ettiği öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, meraklandırmadan ve uyarıcı reklamı yapmadan uyuşturucuyla mücadele savaşımıza katılmalıdır. Geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızı, asrımızın tehlikesi olan kötü alışkanlıklarından korunmaları için, spor yapan ve başarılı olan sporcular yetiştirirlerse, çağımızın en önemli tehlikesinden korunmuş olacaklardır. Yaşadıkları alanlarda dopingsiz spor alışkanlığı sağlamak istiyoruz. Okul içi arkadaşlıklarını spor kardeşliği ile ilgi alanlarını spora hedeflemesine yardımcı oluyoruz. Ilıcak, ‘Öğrencilerimizin spor yaparak rahatlamasını ve vücudunda biriken negatif enerjiyi dışarı atmasını ve okul hayatında ve sosyal alanında rahatlamasını sağlıyoruz" dedi.

Ilıcak, bu yaş grubunda özellikle arkadaş seçimine dikkat çekerek, spora başlamanın önemine değindi. Ilıcak, ülkeyi yönetecek kişilerin ileride bu sıralardan çıkacağını, önemli olanın sağlıklı ve ahlaki değerlere bağlı bir nesil yetişmesi olduğunu ifade etti. Ilıcak, Yüreğir’in sporda çok önemli bir potansiyeli olduğunu ve tesisleşme hızına uygun olarak milli sporcuların da Yüreğir’ den daha fazla çıkması gerektiğini söyledi. "En büyük yatırım insana yatırımdır" diyen Kaya Muzaffer Ilıcak, çocuklara uyuşturucu ve dopingin birbirinden ayrılmaz tehlikeler olduğunu anlattı.

Uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığına dikkat çeken Muzaffer Ilıcak, "Uyuşturucu kullanımı Türkiye’de artık yörelere göre değil, tüm illerde yaygınlaştı. Hep beraber bunun tedbirini almamız lazım. Ve burada en önemli şey, devlet üzerine düşen görevi yapıyor. Tedavisiyle okuldaki öğretmeni ve spor hocalarıyla, jandarmasıyla bir seferberlik var. Ama biz burada Dünya Uyuşturucuyla Mücadelede Eden Sporcular Federasyonu’nun yaptığı şey şu, bağımlı olmadan ve ilaçla tanışmadan büyüye bilecek bir nesli oluşturmanın çabası içerisinde olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ilıcak, Türkiye’nin geleceği olan çocukların kötü alışkanlıklardan kurtarılması için en büyük sorumluluğun anne ve babada olduğunu belirterek, aile içi sevgi ve saygıya dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı.