DUMESF tarafından öğrencilere malzeme dağıtımı yapıldı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) tarafından hazırlanan ve yürütülen, "Bir kereden bir şey olur", "Temiz spor, Temiz nesil" projesi kapsamında DUMESF üyesi, Adana ve İstanbul’daki kulüplere spora yeni başlayan öğrencilere judogi (judo elbisesi) ve bakım ürünleri dağıtımı yapıldı.

Kaya Muzaffer Ilıcak: "Çocuklarımızı yeteneklerine göre yönlendiriyoruz"

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, “Federasyonumuzun amacı her çocuğun hangi spor olursa olsun mutlaka birinde yeteneği olduğuna inanıyoruz. Şartları zor olan çocuklarımıza yetenekleri doğrultusunda spora yönlendiriyoruz. Spor malzemeleri ve spor imkanlarını birlikte sunduğumuz Marmara Rotary Kulübü Derneği yöneticileri Doc.Dr. Ayşe Salman, Dr Zihni Papakçı’ya ve Lacton Kozmotik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’a bu projelerimizde yanımızda oldukları için onurluyuz. Adana Hapkido İl Başkanı Metin Ufuk’a örnek destekleri ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Sokaktan alınan her çocuk gelecekte ülkemizde insanlık adına bir farkındalık oluşturacağına emin olan federasyon olarak çalışmalarımız daima devem edecektir” dedi.